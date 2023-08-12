涉詐上百萬助理費 新北前副議長陳文治再收押

民進黨前新北市議員陳文治。（資料照）

2023/08/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市議會前副議長陳文治，今年四月因涉替劉姓女友人向拆除大隊關說免拆夾層違建，被依圖利罪嫌起訴，檢調清查金流時，雖未查出陳與拆除大隊間的對價關係，卻意外發現陳於議員任內，涉利用人頭詐領上百萬元助理費，陳到案後矢口否認；新北地檢署昨依利用職務上機會詐領財物、偽造文書等罪嫌，向法院聲押陳文治並禁見獲准。

除陳文治被羈押，涉擔任人頭的其餘被告大多已向檢調交代案情，檢察官諭令各以一萬至五萬元不等金額交保。

請繼續往下閱讀...

才因關說案交保 未料詐領案被查出

據悉，陳文治涉詐領助理費的時間長達廿二年，至今才曝光的主因是為了劉女的夾層違建，涉嫌關說新北拆除大隊，指示廠商以「保麗龍磚牆」障眼法遮掩違章之處，護航劉女免拆違建，檢調為此清查金流，意外查出陳涉詐領助理費。

檢調調查，陳文治於一九九九年至二○二一年間，擔任改制前台北縣議員、改制後新北市議員，任內涉嫌利用人頭詐領議員助理費，不法所得約有上百萬元。

新北檢前天指揮調查局新北市調查處，分六路搜索及約談陳文治等八名被告，另傳喚四名證人，漏夜偵訊後，認為陳的供述與人頭、證人的說詞有出入，以涉貪污重罪、有勾串及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

陳文治因關說拆除大隊圖利案，先前已一度被羈押，今年四月新北檢起訴、移審後，才獲新北地院裁定六十萬元交保，如今又捲入詐領助理費案，再次被收押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法