為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

涉詐上百萬助理費 新北前副議長陳文治再收押

民進黨前新北市議員陳文治。（資料照）

民進黨前新北市議員陳文治。（資料照）

2023/08/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市議會前副議長陳文治，今年四月因涉替劉姓女友人向拆除大隊關說免拆夾層違建，被依圖利罪嫌起訴，檢調清查金流時，雖未查出陳與拆除大隊間的對價關係，卻意外發現陳於議員任內，涉利用人頭詐領上百萬元助理費，陳到案後矢口否認；新北地檢署昨依利用職務上機會詐領財物、偽造文書等罪嫌，向法院聲押陳文治並禁見獲准。

除陳文治被羈押，涉擔任人頭的其餘被告大多已向檢調交代案情，檢察官諭令各以一萬至五萬元不等金額交保。

才因關說案交保 未料詐領案被查出

據悉，陳文治涉詐領助理費的時間長達廿二年，至今才曝光的主因是為了劉女的夾層違建，涉嫌關說新北拆除大隊，指示廠商以「保麗龍磚牆」障眼法遮掩違章之處，護航劉女免拆違建，檢調為此清查金流，意外查出陳涉詐領助理費。

檢調調查，陳文治於一九九九年至二○二一年間，擔任改制前台北縣議員、改制後新北市議員，任內涉嫌利用人頭詐領議員助理費，不法所得約有上百萬元。

新北檢前天指揮調查局新北市調查處，分六路搜索及約談陳文治等八名被告，另傳喚四名證人，漏夜偵訊後，認為陳的供述與人頭、證人的說詞有出入，以涉貪污重罪、有勾串及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

陳文治因關說拆除大隊圖利案，先前已一度被羈押，今年四月新北檢起訴、移審後，才獲新北地院裁定六十萬元交保，如今又捲入詐領助理費案，再次被收押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播