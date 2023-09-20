詐領助理費1075萬 基隆市議員張秉鈞與父母貪污罪起訴

民進黨基隆市議員張秉鈞（中）及父親張錦煌（左）、母親陳瓊茹遭檢方依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴。 （資料照）

2023/09/20 16:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕民進黨基隆市議員張秉鈞遭檢舉利用人頭詐領助理費案，基隆地檢署今年6月20日發動搜索後，聲押張秉鈞與他的父親、前市議員張炳煌、張母陳瓊茹獲准；檢方在3人羈押期滿前偵查終結，檢方認定張秉鈞等3人涉共同詐領助理補助費及春節慰問金，合計近13年共詐得台幣1075萬7984元，今天（20日）依違反貪污治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」等罪嫌起訴張秉鈞等3人。

此外，張秉鈞代表民進黨參選基隆市立委時，未向監察院申報政治獻金專戶，向游姓男子收受100萬元政治獻金，另依違反政治獻金法罪嫌起訴。檢方因此建請法院依法宣告褫奪公權及沒收3人詐得的助理補助費及春節慰問金共台幣1075萬7984元、與100萬元政治獻金。

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基隆地檢署今年5月間接獲檢舉，基隆市中山區現任市議員張秉鈞，與他的父親、前市議員張錦煌擔任議員期間，涉利用人頭詐領助理補助費；案經檢察官陳宜愔指揮法務部調查局基隆市調查站調查月餘，6月20日搜索張秉鈞服務處、市議會辦公室及張錦煌、與張母陳瓊茹住處、吳姓人頭助理等住處。

檢調調查，張錦煌擔任議員期間，利用60多歲吳姓男子與陳姓男子當人頭詐領助理費多年。張秉鈞當選後，沿用吳姓人頭、陳姓人頭當助理，繼續詐領助理費；其中，吳男竟是市場擺攤賣臭豆腐的小販。

陳瓊茹辯稱，她支領的助理費都用在里民服務事項上，並未侵吞己用，不過檢調認為，助理費須專款專用。張秉鈞則聲稱，吳男、陳男均是父母聘請的，他並不知情；張錦煌則否認犯行。

檢警6月21日以張秉鈞等3人涉犯貪污治罪條例罪重罪，且有串證之虞向法院聲押禁見獲准。檢調在張秉鈞3人羈押期間查出，張錦煌父子自2006年起到今年，累計17年共詐領的助理費與春節慰問金高達1075萬7984元。此外，檢調方還查出，張秉鈞代表民進黨參選基隆市立委時，未向監察院申報政治獻金專戶，向游姓男子收受100萬元政治獻金。

檢方認定，張秉鈞與父母與吳、陳等3人涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上機會詐領財物罪」、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌將5人起訴。吳、陳2名人頭助理則涉犯幫助利用職務上機會詐取財物、幫助一般洗錢及使公務員登載不實等罪。

民進黨前市議員張錦煌自2002年起連任中山區四屆議員，2018年改推兒子張秉鈞接棒。張秉鈞順利當選，去年連任成功，民進黨基隆市立委蔡適應宣布不參選連任後，張秉鈞4月在黨部舉辦的民調中勝出，代表民進黨參選基隆市立委。

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