涉詐500餘萬助理費 張秉鈞與父母涉貪法院延押2個月

基隆市議員張秉鈞與父母被法院裁定延押兩個月。（記者吳昇儒攝）

2023/08/21 13:28

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議員張秉鈞因與父親找賣臭豆腐小販與陳姓男子當人頭助理，累計14年共詐得500多萬元助理費，全進了張母陳瓊茹口袋。6月21日，檢方以張秉鈞一家3口涉犯貪污治罪條例罪重罪，且有串證之虞向法院聲押禁見獲准。檢察官偵辦後，為鞏固證據力，擴大偵查範圍，認為有延長羈押必要，向基隆地院聲請3人延押獲准。

檢調調查，張錦煌擔任議員期間，利用60多歲吳姓男子及陳姓男子當人頭詐領助理費多年。張秉鈞當選後，持續沿用吳姓人頭、陳姓人頭當助理，繼續詐領助理費；其中，吳男竟是市場擺攤賣臭豆腐的小販。

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檢調追查，張氏父子自2009年起到2022年3月間，利用吳姓、陳姓人頭助理累計14年共詐領的助理費高達500多萬元，全進了張母口袋。

據悉，張母宣稱，她支領的助理費都用在里民服務事項上，並未侵吞己用，不過，檢調認為，助理費須專款專用。

承辦檢察官陳宜愔於6月20日指揮基隆市調查站搜索張秉鈞服務處等多處，約談張秉鈞父母及吳姓、陳姓助理與陳姓助理母親等6人，21日凌晨3時複訊後認定張秉鈞與父母等3人涉犯涉犯貪污治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」，為最輕本刑7年以上的重罪，以張秉鈞等3人同住一個屋簷下，有串證、滅證等必要羈押事由，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官為鞏固證據力及擴大偵查範圍，認為張秉鈞等3人有延長羈押之必要，已向基隆地方法院聲請延長羈押獲准。

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