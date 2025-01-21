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    藍白大砍逾2千億元創新高 今年度中央總預算案三讀

    立法院會20日繼續處理114年度中央政府總預算案，三讀時全案付表決，通過國民黨提議。（記者廖振輝攝）

    立法院會20日繼續處理114年度中央政府總預算案，三讀時全案付表決，通過國民黨提議。（記者廖振輝攝）

    2025/01/21 14:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院自昨天起就114年度中央政府總預算進行不斷電審查，朝野立委歷經20小時表決大戰，今（21）日終於完成三讀。歲出部分原編列約新台幣3兆1325億元，減列1135億9925萬9千元，另通案統刪不低於939億7500萬元，共計減列約2075億元、比例約佔6.6%，刪減金額創歷史新高。

    今年度中央政府總預算案，歲入編列3兆1534億元，歲出編列3兆1325億元。立院17日院會在藍白立委人數優勢下，二讀表決通過通案刪減939億7500萬元，創下史上新高；藍白立委昨續以席次優勢，一路表決輾壓刪減各部會預算。

    根據審議結果，總預算案原列歲出總額為3兆1324億6890萬9千元，各委員會審查結果計減列67億3763萬元，審查總報告所列保留部分曁各黨團送院會處理項目（除通案減列決議外）減列1068億6162萬9千元，共計減列1135億9925萬9千元，其餘均應依立法院日前通過的宣告事項及通案減列決議内容，通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目的預算調整減列。

    通案減列部分，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，行政院及所屬、陸委會、原民會、內政部、農業部、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、銓敘部、監察院、勞動部特別費全數刪除，均不得流用。

    另，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億7500萬元（約3%），另予補足。

    另外較具爭議的提案，包括總統府業務費被凍結70％，監察院業務費2億4273萬6千元減列50%、凍結30%，國防部潛艦預算凍結50%，外交部業務費凍結50%，不當黨產處理委員會黨產處理業務項下90%的預算遭刪除。

    立法院院會今（21）日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會今（21）日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」。（記者陳逸寬攝）

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