擔任3屆議員詐領785萬助理費 陳賴素美繳回不法所得獲緩刑

陳賴素美於2006年至2016年間擔任桃園縣、桃園市3屆議員期間，被控以低薪高報助理薪資，並以3名友人當人頭助理，詐領助理補助費785萬餘元。（資料照）

2023/08/30 16:55

〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨前立委陳賴素美於2006年至2016年間擔任桃園縣、桃園市3屆議員期間，被控以低薪高報助理薪資，並以3名友人當人頭助理，詐領助理補助費785萬餘元，桃園地院審理後考量陳所挪用的款項多用於選民服務，未中飽私囊且已全數繳回，依貪污治罪條例判處將她有期徒刑2年，緩刑5年，1年內向公庫支付30萬元；羅姓、傅姓、姜姓3名人頭助理判處有期徒刑1年11月，緩刑5年，1年內向公庫支付3萬元。均可上訴。

陳賴素美於2006年3月1日至2014年12月25日擔任桃園縣第16、17屆縣議員，2014年12月25日起擔任桃園市第1屆市議員，2016年2月至2020年1月31日轉任第9屆立法委員，卻於2019年爭取連任時於黨內初選失利。

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判決指出，陳賴素美於桃園縣議會第16屆期間聘用陳女、王男，以低薪高報申請議員助理月薪，詐領助理費13萬8200元；另於桃園縣議會第17屆任期間以羅姓家管、傅姓房仲員及姜姓殯葬業負責人等為人頭助理，詐領581萬餘元助理補助款；另於桃園市議會第1屆任期間持續詐領190萬餘元，共詐領785萬9202元。助理費入帳後，由陳賴素美自行提款或由助理領出交付，由陳賴支配用以支付相關開銷。

桃園地院合議庭審理認為，陳賴素美利用職務詐取財物，無視國家法紀，且身為議員更應自持本分，然考量她於所挪用款項大部分用於基層服務、弱勢關懷活動、救災物資、愛心物資捐助及紅白帖等選民服務工作，與詐領補助款以飽足私囊情節不同，且與3名人頭助理於偵查及審理時均坦承犯行，並全數繳回犯罪所得，犯後心中痛苦多年，審酌相關情狀後予以減刑及緩刑。

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