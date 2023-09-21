小吃店撿500元占為己有 台中警方要辦了

李姓男子在小吃店遺失500元，被隔壁桌的男子彎腰撿起占為己有，警方依侵占遺失物罪偵辦中。（擷取自「社會事新聞影音」）

2023/09/21 18:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名年約40歲李姓男子，18日中午到大里西湖路一家小吃店吃飯，等餐時從褲子口袋掏出500元紙鈔放在桌子上，因專心看手機沒注意紙鈔被電風扇吹到隔壁桌子下，沒想到隔壁桌的一名男子發現後，彎下腰撿起紙鈔並占為己有，李男調閱監視器並報案，警方今天依侵占遺失物罪偵辦，並已鎖定特定人車，將通知男子到案說明。

一名網友在臉書社團「社會事新聞影音」貼文，並上傳一段影音，畫面中可看到，李姓男子到小吃店吃東西，等餐時從左邊褲子口袋掏出500元紙鈔想付帳，因店員在忙沒收錢，先將500元放在桌子上。

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沒多久500元紙鈔被電風扇吹落到隔壁桌的桌子下，李男因專心看手機沒察覺，沒想到隔壁桌的一名男子發現後，默默彎下腰撿起500元並放在桌上，遺失錢的李男直到店家要收錢，赫然發現500元不見了，趕緊起身環顧四周慌張找錢，這時隔壁桌撿到錢的男子還裝作若無其事。

霧峰分局成功派出所今天表示，該案發生在大里西湖路一家小吃店，李姓男子已經到警局報案，並依規定受理開立案件證明單。經積極調閱監視器，已鎖定特定人車，將盡速通知其到案說明，目前依刑法侵占遺失物罪偵辦。

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