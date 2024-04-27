怨媳婦搬弄是非 婆婆提告求償1元、寫悔過書敗訴

怨媳婦搬弄是非，婆婆提告要她寫悔過書！（記者蔡彰盛攝）

2024/04/27 07:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓婦人不滿大媳婦在背後說她壞話，導致二媳婦提起離婚訴訟，憤而向新竹地院民事庭提告，要求大媳婦賠償精神損害1元，並需寫500字以上悔過書，法官認為陳婦沒有提出具體證據，將全案駁回。

陳姓婦人指控，長媳賴女與長子張男婚後定居於新竹縣竹北市；次子與楊女結婚定居於台北市中山區。她自認從未曾虧待過賴女，然賴女竟因忌妒心作祟，多次向楊女傳述毀謗婆婆的不實言論，例如「大兒子婚宴辦兩場，因場地容不下人數過多，故男方另辦一場，公婆是利用辦婚宴賺取營利，男方婚宴辦完餘款未給她」，致楊女聽聞後，取消已付訂金的婚宴。

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另「公婆送浴袍給長孫女，竟還到長子任職公司門口鬧」、「張家無祭拜祖先」、「年節期間，因公婆提禮物至賴女台中娘家，害賴女父母從公園趕回接待」、「婆婆多年來經常在賴女面前，口出詆毀二媳婦楊女言詞」等語，令楊女信以為真而感到不悅，最終於前年9月夫妻吵架，次子被趕出住所，不得已另行租屋，婚姻最終亦走向破碎離婚。

陳婦認為長媳行為已侵害名譽權，提告要求長媳賠償1元，並應書寫500字以上悔過書。

賴女則說，婆婆提出的訴狀內容與事實多有不符，且出於過往對她的誤解。她為維護家庭和睦，及避免家人捲入繁瑣法律程序的善意，籲請婆婆撤回訴訟，然婆婆仍堅持告到底。

法官認為，陳婦主張長媳與妯娌之間的對話侵害其名譽權，經長媳否認，依法應先舉證證明，然而最終並未提出任何相關證據。

再者，根據二媳婦訴請判決離婚的民事起訴狀，訴請離婚主因是因先生有外遇而無法維持婚姻，訴狀中雖然有聲請傳喚長媳為證人，要求作證內容卻是「大嫂對婆婆多年來在背後詆毀二媳婦，二兒子卻都當作沒聽到，對婆婆在二兒子外遇後，宣稱二媳婦是騙婚生子。」並無陳婦所指摘婚禮取消、到長子公司門口鬧事、年節送禮造成親家困擾等情節。

法官認為，就算陳婦所指控是真的，也只是妯娌間的對話，並無到處傳述情事，難認陳婦會受有任何損害。全案駁回。

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