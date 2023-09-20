朱國榮傳棄保潛逃 警方「牛步」通報、限制出海查驗不實惹議

朱國榮多日來均「搞失蹤」，疑似已棄保潛逃。（資料照）

2023/09/20 23:49

〔記者楊國文／台北報導〕涉龍邦炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，被限制出境、出海，交保金高達5億元，盛傳最高法院最近將宣判的敏感時刻，朱突然於本月8日未向信義分局簽到，形同「人間蒸發」，警方竟直到12日深夜11時才緊急報告高院稱朱已失蹤，高院才知朱疑似棄保潛逃，另外，朱盛傳疑似搭豪華遊艇潛逃到菲律賓，法界也質疑，港口安檢難道是「做樣子的？」，都引起法界議論有無行政責任。

高院雖已於14日緊急開庭，但律師均表示找不到朱國榮，由於朱多日來均「搞失蹤」，疑似已棄保潛逃，高院緊急開立拘票，交由刑事局等警方、調查局、海巡等單位搜捕朱，但直到今（20）日深夜均無消息，高院已訂明（21）日下午4時再度開庭傳訊朱、律師團、替朱辦保的家人等人出庭，高院指出，若屆時朱不現身，將儘快發佈通緝，天價交保金也會被沒入。

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法界指出，依朱國榮涉犯罪名、犯行，依刑法第80條規定，其通緝時效長達30年，以朱已70歲的年紀，將通緝他到100歲為止，這段期間都不得回台。財經界近日盛傳，剛為朱生下一子的30歲嫩妻，在本月7日朱向派出所簽到當天，已早一步搭機出國，疑已和朱在菲國一家團聚，但尚未獲得證實。

由於朱國榮傳聞疑已棄保潛逃，法界日前將砲口指向高院，認為朱是重大經濟罪犯，且二審被重判，高院卻未命朱穿戴電子腳環或電子手環施以監控，讓他得以輕鬆潛逃出境；對此，高院今天召開記者會指出，朱是金融案件被告，不像性侵犯或家暴犯，會對他人造成即時性危險，實務上很少以電子腳環等電子設備施以監控。

不過，多位法界人士仍質疑，依常理，有鉅額財產、或不法所得極高的經濟犯，其逃亡的風險極高，即使不施以羈押，仍應穿戴電子腳鐐或電子手環予以監控，以降低其潛亡可能才對。

此外，近日法界議論，朱國榮被命令必須每天向信義分局三張犁派出所簽到，但朱本月8日當天未現身，北市信義分局竟「拖到」12日晚上11時才向高院報告朱已多日未報到，法界批評「實在很離譜」，應調查有無行政疏失。

此外，朱早已列名在限制出境、出海的重大對象名單，據傳，朱國榮在潛逃前，曾在停靠岸邊的豪華遊艇上開趴，疑似藉此鬆懈海巡單位的戒心，後來藏匿在遊艇上再搭遊艇潛逃。法界指出，依常理，被限制出境的對象，根本不可能可以搭上遊艇，因身分查驗非常嚴格，若朱被證實是以此管道潛逃，恐有查驗等方面的疏失，相關單位、人員可能難逃行政過失責任。

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