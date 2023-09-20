高院：金融案件被告 很少用電子監控

朱國榮。（資料照）

2023/09/20 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕針對外界質疑，高等法院未命朱國榮穿戴電子腳環，以致讓他輕鬆潛逃出境。高院昨表示，金融案件被告通常無即時性危險，若未羈押，一般以鉅額交保，很少實施電子監控。

高院表示，接獲警方通報後，即於十四日召開訊問庭，朱未到庭，合議庭當庭開立拘票指揮警方拘提，並改訂廿一日下午四時再開庭，若他仍未到，則將發布通緝。

請繼續往下閱讀...

至於為何未對朱國榮實施電子監控？高院說明，金融案件被告若未羈押，法院通常是以鉅額保金，加上限制出境、出海，以及定時向警局報到，來達到確保審判程序順利進行的目的。金融案件被告不像性侵犯或家暴犯等，會對他人或被害人造成即時性的危險，故實務上很少以電子腳鐐方式施以監控。

曾任法官的律師張道周指出，被告若棄保潛逃，之前已具保的款項將被沒入國庫，因此，法官在酌定保金時，須考量金額對被告是否具嚇阻力，也就是「錢被沒收會不會痛」，但若被告具相當的財力，保金對他們的約束力量就沒那麼強大。

張道周認為，法律雖未明訂哪種案件應實施電子設備監控，檢察官或法官依照常理應可判斷不法所得極高的經濟罪犯，其逃亡風險亦高，即使不羈押，也應命其穿戴電子手環或腳環監控，降低逃亡風險。

至於高院認為金融案件被告沒有即時危險，實務上很少以電子腳環監控，張道周強調，預防再犯是監控的目的之一，但監控的主要目的還是確保審判程序能順利進行，也就是避免被告逃亡，並不限制在哪種特定案件類型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法