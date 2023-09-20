傳棄5億保金潛逃菲國／朱國榮沒電子腳環監控 法界質疑

國寶集團總裁朱國榮以五億元天價保金交保後，高院沒諭知以電子腳環監控行蹤，傳朱已棄保潛逃。（示意圖，圖中人物與本文無關）

2023/09/20 05:30

〔記者錢利忠、邱俊福／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮捲入龍邦炒股及中信金併台壽保內線交易等兩案，今年三、四月，分別被高等法院判刑八年及十六年，就在最高法院宣判前，交保在外的朱自上周起就沒按時向派出所報到，外傳已棄五億元天價保金潛逃菲律賓，相關司法機關將進行了解；而二審判刑後，朱已有逃亡可能性，高院沒諭知以電子腳環監控行蹤，衍生法界討論。

本月十四日，高院在朱國榮已潛逃的傳聞曝光後，曾傳喚朱出庭，但朱沒現身，其辯護人也聯繫不上他；高院已開出拘票，司法機關也在追查他的下落，包括海巡署、調查局及刑事局，均已分頭了解中。

請繼續往下閱讀...

財力雄厚 二審判有罪即可能潛逃

官司纏身的朱國榮於二○一六、二○一九年間，分別被裁撤前的特偵組、台北地檢署，於偵查期間諭令四億元、一億元交保，自二○一六年獲保後即限制出境迄今，期間每日須至派出所報到；針對朱所涉炒股及內線交易案，高院於今年三、四月，分別判刑八年及十六年。

法界議論，朱已七十歲且資力雄厚，二審判有罪後極可能潛逃，高院卻沒諭知朱戴電子腳環監控行蹤，如今朱行蹤成謎，五億元交保金日後恐沒收，將創下我國司法史上沒收交保金最高金額紀錄。

將創交保金被沒收最高紀錄

為強化防逃機制，立院於二○一九年七月修正通過刑事訴訟法，新增可運用電子腳環監控的方式，代替羈押處分，法官若認為未達羈押條件，可依個案逃亡風險及情況，命令被告接受適當科技設備監控，可運用對象包括聲押未准或停押的被告。

電子腳環監控設備建置於去年一月成立的「科技設備監控中心」，該中心有專責人員，電子腳環每分鐘會即時回傳訊息至監控中心，由值班人員廿四小時監控行蹤，一旦發現有逃亡的可能，監控室會依其顯示的監控訊號及活動軌跡，即時通報相關機關；包括盜賣查扣毒品證物的涉貪調查官徐宿良、釀成花蓮太魯閣號重大傷亡事故的包商李義祥，以及涉人口販運的詐騙集團幹部，已有廿多名被告接受電子腳環監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法