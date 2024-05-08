桃園市警局成立「警犬隊」 首批4隻警犬5/9報到

桃園市政府警察局籌備成立「警犬隊」，在大溪警分局三層派出所建置臨時犬舍。（記者李容萍攝）

2024/05/08 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕好消息！桃園市政府警察局籌備成立「警犬隊」，在大溪警分局三層派出所完成臨時犬舍建置，市警局召募警犬隊領犬員遴選6人，吸引120多名員警報考，錄取率不到5％，競爭激烈，財政部關務署近日同意第一批先提供4隻警犬訓練，預計明天（9日）報到，將採1人1犬照顧訓練，最快今年底警犬隊成軍，初步規劃偵爆犬、緝毒犬各3隻。

據了解，桃園市將是6都繼新北、台中市之後，第3個成立警犬隊的都會，警犬隊緝毒犬在機場被稱「邊境守門員」，桃園有國際際場、捷運及鐵公路交通熱點很多，加上八大業許多治安場所治安工作日益複繁；為長期提供警犬隊辦公及警犬訓練，市府編列4400萬元將在大園沙崙興建警犬隊基地，預定2026年完成，發揮警犬訓練緝毒、防爆及執勤最大功效。

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長期關注「警犬隊」成立進度的桃園市議員張肇良認為，桃園成立警犬隊是當務之急，因大型活動多，不論緝毒或防爆都很重要，警犬隊一出動就有嚇阻作用，大樓、摩鐵、工廠等地若有藏毒，緝毒犬也都能聞得出來，是一大利器，他提到，新北市警犬隊2013年成立至今績效佳，社群人氣高，就連今年退役也引發熱議，吸引133人瘋搶5退役警犬，有效拉近警方和人民正面距離。

桃園市政府警察局籌備成立「警犬隊」，在大溪警分局三層派出所建置臨時犬舍。（記者李容萍攝）

5隻偵爆犬曾來桃園支援維安勤務。（資料照，記者李容萍攝）

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