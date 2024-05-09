太保惡火3死 不排除縱火／救女兒 來不及救妻兒 愛妻生日當天遇死劫

柯姓男子5月5日剛幫太太潘女過生日，結果5月7日潘女生日當晚發生火警，潘女罹難。（取自臉書）

2024/05/09 05:30

一家7口3死

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市柯姓低收入戶前晚發生火警，造成一家七口三死一傷悲劇，柯妻與兩名幼子葬身火窟，柯男用棉被包裹三女兒衝出火場時遭灼傷，目前在醫院插管治療，柯家三名幼女暫依親照顧。縣消防局初步勘驗表示，火勢從右側房間竄出後延燒，不排除人為或其他原因造成，起火原因待鑑定釐清。

警方調查，前晚九點廿四分，這間老舊三合院平房起火，火警發生時，凌晨要上班的柯男（卅九歲）在左側臥室睡覺，柯妻（四十歲）在浴室洗拖把，長子（六歲）生病感冒在臥室睡覺、次子（三歲）在走廊玩。

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男主人插管治療

當時柯家長女（十歲）與次女（八歲）從住家附近超商返家時，發現住家起火，此時柯男在睡夢中被驚醒，他用棉被包裹著三女（六歲）衝出火場時遭灼傷，接著要再衝進屋救妻兒，由於火勢猛烈，被旁人攔住，柯男無奈的看著火勢越來越大，失聲痛哭。

火勢約一個小時撲滅，柯男被送醫救治，消防員隨後進入火場搜尋，平房被燒到塌陷，只能先徒手挖掘，再請怪手開挖，陸續找到柯妻、長子遺體，發現次子時已無生命跡象，送醫急救後不治。

鄰居說，柯家兩年多前到此租屋，柯男在嘉義魚市場打工，柯妻照顧五個子女，其中四個小孩讀南新國小，從四年級至附幼大班，只有次子尚未就學；柯家人感情不錯，小孩下課後會到太保教會上課輔班。

柯妻前天生日，卻在生日當天遇死劫，令人唏噓。有鄰居說，聽聞事發時柯家次子拿打火機玩。但柯家姑姑認為，起火原因仍需鑑定調查。

3稚女暫依親

柯家三個女兒暫時依親由姑姑照顧，柯家家貧，喪葬及家園重建急難事宜，太保市公所開立專戶協助。南新國小校長莊政道說，將透過「教育儲蓄戶」募集兩百萬元經費，支應柯家三個女兒從國小到大學求學費用。

柯家女兒重回火警現場說明火災發生的情形。 （記者林宜樟攝）

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