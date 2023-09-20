朱國榮 「省港旗兵」電影原型人物

朱國榮。（資料照）

2023/09/20 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一九八四年港片「省港旗兵」紅極一時，劇中「大圈仔」一詞，也成為中國黑幫代名詞，但鮮少人知道省港旗兵的原型，就是國寶集團總裁朱國榮。大圈仔朱國榮到澳門洗劫運鈔車、殺害保全，逃亡來台卻被當反共義士，後觸犯槍砲罪，出獄後事業扶搖直上，外傳身價百億元，而今棄保五億元潛逃，恐要一百歲才有機會返台。

大圈仔劫鈔殺人 輾轉逃台

朱國榮原名朱子昭，一九五三年生於中國廣州，曾加入共產黨「少年先鋒隊」，十八歲到香港加入大圈仔，廿七歲與其他六名大圈仔赴澳門，武裝搶劫南通銀行（現改名中國銀行澳門分行）運鈔車，殺害一名隨車保全，得手約一千萬元台幣及一百八十萬餘元港幣及支票，其中三名共犯被逮，朱與其他四人逃亡，被中國依殺人罪通緝，追訴無期限。

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案發後朱國榮潛逃馬來西亞，再持「張炳坤」假護照來台，一九八二年暗助其他大圈仔來台，被國防部反情報總隊抓到，送綠島感化教育五年，後認他曾為共產黨員，有投奔自由意義，比照反共義士協助申請身分證。

犯案、經商 官司不斷

朱在台落地生根，從事珠寶買賣，一九九○年十一月卻被警方查出涉及走私槍械與洗錢，一九九二年依違反槍砲罪判刑一年二月。出獄後，朱國榮懷疑是朱子昭這個名字導致運勢不佳，改名朱國榮，說也奇怪，他果真開始大發利市。

專挑低成本、高風險的不良債權買賣，朱國榮日進斗金，二○○七年擴張版圖買國寶集團，插旗殯葬、休閒、餐飲、媒體等行業，還入主龍邦、松崗、泰山等三家上市櫃公司，外傳身價高達百億，但也因採高槓桿、走鋼索式經營，吃上許多官司。

朱國榮被控利用國寶人壽炒作龍邦股票，介入經營權之爭，坑殺散戶，從中獲利逾六億元，台北地院諭知四億元交保，家人短短十多個小時就具保，財力驚人，高等法院三月依違反證券交易法判朱八年刑；朱涉台灣人壽保險內線交易案，以一億元交保，高院今年四月判其十六年刑。兩案均上訴最高法院，除了五億元保金，高院還限制朱出境、出海，每日到三張犁派出所報到。

朱八日未報到，警方卻至十一日深夜才通報，高院連發傳、拘票，若朱廿一日仍缺席，將發布通緝，時效三十年，現年七十歲，得逃到一百歲才有機會返台。

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