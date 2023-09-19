經濟犯屢潛逃催生「防逃法案」 朱國榮無腳環監控挨轟「自廢武功」

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2023/09/19 17:33

〔記者錢利忠／台北報導〕過去屢屢發生貪污犯或經濟要犯棄保潛逃，法務部針對「防逃機制」特地修正刑事訴訟法，增訂電子設備監控等羈押替代處分；如今，涉及炒股及內線交易的國寶集團總裁朱國榮，於高等法院判刑8年、16年後，疑棄5億交保金潛逃出境，高院明明可諭知電子腳環監控朱的行蹤，卻「自廢武功」，引起不少法界人士熱議。

針對外界質疑為何沒使用電子腳環監控朱國榮的行蹤，高院今指出，金融案件被告若未羈押，法院通常是以鉅額保金，加上限制出境、出海，以及定時向警局報到，來達到確保審判程序順利進行的目的。高院強調，因金融案件被告尚非如同性侵犯或家暴犯等，會對他人或被害人造成即時性的危險，故實務上很少以電子腳環方式施以監控。

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關於高院指朱為「金融案件被告」、「非如同性侵犯或家暴犯，會對他人或被害人造成即時性的危險」等理由，未諭知對朱施以電子腳環，以監控其行蹤；對照立法院於2019年三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」的立法初衷，顯然與高院此番認知有所出入。

前立委黃國昌在任內曾參與該次刑事訴訟法修法，黃國昌當時提及，「防逃機制補起非常重要的破網，過去幾年，大家一再看到嚴重的貪腐犯、經濟犯、金融犯，在耗費大量國家資源判刑確定後，一個又一個跑掉，例子不勝枚舉；本次修法，針對停止羈押後各種替代性措施，參考法學教授、民間團體共同倡議的內容，也加上了要求法官在宣判時，得命被告到庭，否則應緊急拘提，都是在防堵目前防逃機制非常重要的漏洞。」

而民進黨屏東縣長周春米於立委任內，也曾對該次刑事訴訟法修法表示看法，她明確指出，確保我國的刑罰權能完整行使，就是所謂的「防逃法案」，司法改革一步一腳印，沒有懈怠。

去年1月12日，司法院、法務部落實司改國是會議「強化刑事訴訟法防逃措施」決議，共同委託高等檢察署建置「科技設備監控中心」，當時擔任司法院秘書長的林輝煌、法務部長蔡清祥還共同主持揭牌，司法院並發新聞稿提及，與法務部進一步達成「共同建置新一代科技設備監控系統」共識，研發新一代腳環、手環、監控手機及電子圍籬等高科技裝置、設備。

如今，自2016年起即被限制出境迄今的朱國榮，被爆出未按時向警局報到，疑似已棄保潛逃菲律賓，高院則指朱為金融案件被告，很少以電子腳環方式施以監控；不少法界人士質疑，若依照高院今日回應的邏輯，實務上很少以電子腳環方式施以監控金融案件被告，那立法院於2019年7月修正通過刑事訴訟法，增訂防逃相關機制的意義何在？

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