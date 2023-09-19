朱國榮傳棄5億保金潛逃 律師：應實施電子監控

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2023/09/19 17:58

〔記者吳政峰／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉入龍邦炒股及中信金併台壽保內線交易案，分於今年3月及4月被高等法院判刑8年及16年，但8日傳出朱國榮已棄保5億元潛逃。曾任法官的律師張道周認為，金融罪犯有的是錢，鉅額保金對他們並無嚇阻力，應施以電子設備監控，才能有效防逃。

張道周說明，被告若棄保潛逃，之前已具保的款項將被沒入國庫，因此，法官在酌定保金的時候，必須考量金額對被告是否具有嚇阻力，也就是「錢被沒收會不會痛」，但若被告具有相當的財力，保金對他們的約束力量就沒那麼強大。

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張道周表示，為了降低棄保潛逃的現象，立法院2019年通過刑事訴訟法第116條之2修正案，增訂「科技設備監控」，也就是檢察官或法官認有羈押理由、但無羈押必要，可命被告穿戴電子腳環或手環接受監控。

張道周指出，他是高院第一位命被告接受科技設備監控的法官，只要被告靠近海邊或訊號突然中斷，科技設備監控中心就會立刻通報，請他指示接下來應如何處置，這種即時定位與回報的功能，可有效確認被告所在地，強化嚇阻力，降低逃亡機會；即便被告真的潛逃，也可得知他最後出現的位址，有助查緝。

張道周直言，力霸集團創辦人王又曾、前東帝士集團總裁陳由豪等許多富商大賈，都在涉案後棄保潛逃，原因就是這些白領犯罪經濟犯「有的是錢」，即使保金被沒收，他們到了國外還是能夠東山再起，朱國榮也不例外，富人在意的是自由，5億元對他們而言很快就賺回來。

張道周認為，法律雖未明訂哪種案件應實施電子設備監控，檢察官或法官依照常理應可判斷不法所得極高的經濟罪犯，其逃亡風險亦高，即使不羈押，也應命其穿戴電子手環或腳環監控，降低逃亡風險。

至於高院說明金融案件被告尚非如同性侵犯或家暴犯等，會對他人或被害人造成即時性的危險，故實務上很少以電子腳鐐方式施以監控。張道周則強調，預防再犯是羈押的目的之一，但羈押的主要目的還是確保審判程序能順利進行，也就是避免被告逃亡，因此科技設備監控的對象並不限制在哪種特定案件類型。

一名檢察官也說，只要有逃亡之虞的案件，都適用電子設備監控，國外有許多白領犯罪而被法院命穿戴電子腳環的例子，例如：加密貨幣交易所FTX創始人、前首席執行官（CEO）薩姆·班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）就曾被要求佩戴電子監控手環，限制在加州北區和紐約南東區之間往返；法國前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）5月間被判3年徒刑，緩刑2年，也要配戴電子腳環1年。

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