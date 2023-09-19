朱國榮重判疑棄5億潛逃 高院說明未電子監控理由

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2023/09/19 14:47

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朱國榮疑棄保5億潛逃 高院沒諭知「電子腳環監控」衍生討論

〔記者吳政峰／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉入龍邦炒股及中信金併台壽保內線交易案，分於今年3月及4月被高等法院判刑8年及16年，限制出境出海，全案上訴最高法院，但8日起，朱國榮就未到派出所報到，19日傳出他已棄保5億元潛逃菲律賓，高等法院同日回應，金融案件被告通常無即時性危險，若未羈押，一般以鉅額交保，很少實施電子監控。

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高院表示，接獲警方通報後，即於14日召開訊問庭，朱國榮未到庭，合議庭當庭開立拘票指揮警方拘提，並改訂21日下午4時再開庭，若朱仍未到，則將發布通緝，目前並沒有囑託基隆地檢署清查。

至於為何未對朱國榮實施電子監控？高院說明，金融案件被告若未羈押，法院通常是以鉅額保金，加上限制出境、出海，以及定時向警局報到，來達到確保審判程序順利進行的目的。

高院強調，因金融案件被告尚非如同性侵犯或家暴犯等，會對他人或被害人造成即時性的危險，故實務上很少以電子腳鐐方式施以監控。

為強化防逃機制，立法院於2019年7月修正通過刑事訴訟法，新增可以運用電子腳環監控方式，代替羈押處分，法官、檢察官若認為未達羈押要件時，可依個案的逃亡風險及情況，命令被告接受適當科技設備監控。

針對朱所涉炒股及內線交易案，高院分別於今年3月、4月間宣判，朱分別被重判8年及16年，高院卻沒有諭知朱套上電子腳環即時監控，如今朱疑似已棄保潛逃，其累計已繳出的5億元天價交保金恐遭沒收，這也將創下我國司法史上，沒收交保金的最高金額紀錄。

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