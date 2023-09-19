朱國榮疑棄保5億潛逃 高院沒諭知「電子腳環監控」衍生討論

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2023/09/19 10:56

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮捲入龍邦炒股及中信金併台壽保內線交易等兩案，今年3月及4月間，分別遭高等法院判刑8年及16年，並被限制出境；就在最高法院宣判之前，自上週起，朱就沒按時向派出所報到，外傳朱已棄保潛逃菲律賓，高院已囑託基隆地檢署進行了解；而朱於二審被判刑後，已有逃亡可能性，高院卻沒諭知以電子腳環即時監控，已衍生討論。

據了解，本月14日高院已傳喚朱國榮，朱未現身，高院即囑託基檢，基檢也已分別請海巡署及調查局基隆市調查站，分頭追查朱可能的行蹤。

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為強化防逃機制，立法院於2019年7月修正通過刑事訴訟法，新增可以運用電子腳環監控方式，代替羈押處分，法官、檢察官若認為未達聲押條件時，可依個案的逃亡風險及情況，命令被告接受適當科技設備監控，可運用至聲押未獲准或停押的被告。

這套電子腳環監控設備建置於去年1月成立的「科技設備監控中心」內，該中心配有專責人員，電子腳環每分鐘會自動即時回傳訊息至監控中心，值班人員24小時全天候監控重大犯罪嫌犯的行蹤，一旦發現有逃亡的舉動，監控室即會依其顯示的監控訊號及活動軌跡，通報相關機關，立即將被監控對象拘提到案。

該中心建置以後，已有20多件重大案件使用電子腳環，包括盜賣查扣毒品證物的涉貪調查官徐宿良、釀成花蓮太魯閣號重大傷亡事故的包商李義祥，以及涉及人口販運的詐欺集團幹部，這些被告交保在外期間，均被套上電子腳環隨時監控。

而朱國榮涉及炒股、內線交易等多案，朱入主松崗資產管理公司，被檢舉涉嫌炒作公司股價套利上億元，2019年5月被約談到案後，台北地檢署諭令朱1億元交保；此外，2016年間，當時特偵組（已裁撤）偵辦中信金併台壽保內線交易案，一度被羈押的朱，後來被法官裁定4億元天價交保，並限制出境、出海及住居；總計朱共繳出5億元保金，換取免押；自2016年被諭令4億元交保後，朱即須每天至派出所報到。

針對朱所涉炒股及內線交易案，高院分別於今年3月、4月間宣判，朱分別被重判8年及16年，高院卻沒有諭知朱套上電子腳環即時監控，如今朱疑似已棄保潛逃，其累計已繳出的5億元天價交保金恐遭沒收，這也將創下我國司法史上，沒收交保金的最高金額紀錄。

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