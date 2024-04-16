氣「叼菸惡男」移情別戀潑油燒死 羈押中醋女友改殺人罪偵辦

謝女被警方移送法辦後，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

2024/04/16 10:58

〔記者許國楨／台中報導〕上月開車撞死矽品工程師，因態度輕佻被形容「叼菸惡男」的台中市李姓男子，9日被謝姓女友撞見疑帶小三移情別戀，雙方激烈爭吵中李男嗆聲要謝女潑汽油燒他，造成全身嚴重燒燙傷送醫，經連日搶救上週六傷重宣告不治，而已被羈押禁見謝女，也將由殺人未遂改為殺人罪嫌偵辦。

41歲李男是轄區治安顧慮人口，上月12日駕駛租賃車高速撞飛停等紅燈陳姓工程師（30歲），導致陳重摔腦死，家屬忍痛拔管，但李在案發現場被拍到「叼著香菸」，態度輕浮，讓親友不滿，李後來二度放警方鴿子，經拘提才到案，檢方依過失致死罪送辦，未料本月9日傳出糾紛受重傷，最後仍宣告不治。

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經查，李男與母親同住西屯區大聖街民宅，9日上午8點多，李男得知34歲謝姓女友要來，刻意支開對方，謊稱機車騎到沒油，要謝女到加油站幫忙買汽油，再利用空檔帶賴姓小三買早餐，未料謝女開著陳姓乾哥的賓士車買完汽油返回時，撞見李男與小三走在一起，當場醋桶打翻暴怒抓狂，從車內拿出汽油桶質問李男。

相關監視器拍下，兩人當時在賓士車前拉扯爭執，李男未閃躲但動作挑釁，任憑謝女將汽油潑到身上，謝女潑完見李大搖大擺走進家裡，氣的急跺腳理智線斷裂，雙手掩耳大吼大叫，接著衝入屋內拿打火機對李男點火，造成李男68%燒燙傷、李母輕傷以及謝女自己手部灼傷。

謝女衝進李家理論時，其乾哥陳男（40歲）也從副駕座下車，到後座翻找後拿出一把槍械助陣，也被警方過濾相關監視器時，意外發現亮槍案外案，立即對賓士車附帶搜索，果在車內發現改造槍枝、子彈3顆、毒品等物品，陳男供稱，當時並非亮槍助陣，拿出槍枝是準備還給李男，未料發生憾事。

謝女則聲稱與李男交往中對李男積怨已久，是李男不斷刺激自己，還要自己這麼做，才會動手潑油點火，警方在案發隔天將謝女依公共危險、殺人未遂，陳男則依槍砲及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方聲押謝女獲准，如今李男因傷重不治，謝女也將改為殺人罪嫌偵辦。

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