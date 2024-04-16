4年5度酒駕入監後又拒測挨罰18萬 保單被扣急繳清

書記官（左）陪同林男委託的友人（右）至新北市政府交通事件裁決處設於新北分署之服務窗口，以現金繳清罰鍰17萬餘元。（圖由新北分署提供）

2024/04/16 10:54

〔記者王定傳／新北報導〕年逾6旬的林姓男子4年內5度酒駕入監服刑後仍不收斂，去年又因拒絕酒測及無照駕駛，挨罰18萬元，行政執行署新北分署扣押他投保的人壽保險理賠金給付請求權及保單價值準備金後，林男剛好因病住院，擔心無法請領保險理賠金，急託友人代為繳清相關罰鍰17萬4000餘元。

新北分署指出，林男在2013年至2017年間4年5度酒駕，經新北地院分別判處4月至6月不等徒刑確定，除部分易科罰金外，亦因此入監服刑年餘；怎料，林男仍不知悔改，去年1月20日晚間7時許，騎車行經新莊區遇警攔檢實施酒測，又因拒絕酒測並無照駕駛，而被新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元。

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新北分署指出，林男另因6次未依規定投保汽車強制責任險，被板橋監理站裁罰1萬8000元，總計19萬8000元，陸續移送新北分署執行，經新北分署多次扣押其銀行存款債權，共扣得2萬餘元，尚欠17萬4000餘元。

新北分署於今年1月間核發執行命令，扣押林男投保某壽險公司的保險理賠金給付請求權及保單價值準備金，該壽險公司陳報林男投保的2筆保單價值準備金，共48萬餘元，另有醫療保險金5萬餘元。

新北分署為兼顧林男及受益人權益，先行發函通知林男及受益人到場就強制解約一事表示意見；今年4月8日，林男友人隨即至新北分署洽書記官表示，林男是職業廚師，有酗酒習性，之前多喝高粱酒，近來因經濟拮据，改喝米酒致肝功能受損，日前已住院就醫並申請保險理賠，擔心無法獲賠，也擔心壽險被強制解約將失去保障，影響受益人權益，趕緊委請他到場代為繳清全部罰鍰。

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