涉炒股2案 交保金5億 國寶總裁朱國榮 恐棄保潛逃

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2023/09/15 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕捲入龍邦炒股等兩件炒股案的國寶集團總裁朱國榮，今年三月及四月間，分別遭高等法院判刑八年及十六年，並被限制出境，兩案已上訴最高法院。但朱男自上週起，未再向派出所報到，高等法院獲報後，昨天召開訊問庭，朱國榮仍未現身，朱的律師表示目前連繫不上朱，高院惟恐朱有逃亡可能，當庭開立拘票指揮警方拘提朱男。

據了解，相關方面就其避不出庭及未赴警所報到的失聯情況，研判朱國榮已潛逃；高等法院則表示，若朱男仍然不出面，將發佈通緝，並沒收五億元交保金。法界指出，朱若逃亡，已七十歲的他，將面臨通緝廿年命運。據了解，業界有一傳聞，指朱國榮目前已不在國內，也不會再回來了。

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高等法院審理朱國榮涉嫌炒作龍邦國際股票案，今年三月依違反證券交易法第一七一條的低買高賣罪，判朱八年徒刑；朱國榮另涉內線交易台壽保股票、炒作龍邦國際股票，一審判十二年四月，上訴後，高等法院今年四月依內線交易等罪，加重改判朱十六年徒刑，犯罪所得一億多元沒收。朱國榮當時表示遺憾，將兩案都上訴最高法院，現由三審審理中。

朱國榮因官司纏身，多次遭限制出境，須定期向台北市信義警分局的派出所報到。信義分局日前向高院報告稱，上週五朱男未報到，高院法官紀凱峰因此於昨日下午開庭傳訊朱、律師出庭，但朱未出庭，律師則稱連繫不上朱；法官認為朱有逃避審判、甚至逃亡可能，當庭開立拘票，指揮警方拘提他，並改訂本月廿一日再度開庭訊問。

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