驚！癡漢狂戀正妹 竟仿蜘蛛人爬牆入室強抱

張男侵入小詩住處伸出狼爪強抱。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2023/09/16 21:09

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名張男狂戀正妹小詩（化名），2018年間竟出現過激行為，模仿蜘蛛人爬牆入她家示愛，小詩衝出門，卻被他拉回屋內強抱，幸好警衛及時前往查看，小詩才獲救。高等法院原依強制猥褻罪判張男3年1月刑，但高院更一審認無證據顯示揉胸，日前改依剝奪他人行動自由罪，判刑6月，得易科罰金36萬元；侵入住宅罪前已判刑5月確定。

張男瘋狂追求面貌姣好的小詩，並單方面認為小詩是他女友；小詩恐懼，不願和他接觸，未料他竟於2018年10月16日早上跑到小詩住處外按門鈴，小詩受驚未應門，張男竟模仿蜘蛛人攀爬外牆，從小詩住處的陽台縫隙鑽入，進去客廳。

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小詩發現張男自陽台侵入，花容失色，趕緊開門跑出住處欲下樓求救，豈料，張男見狀竟追上前，自身後環抱住她，把她從樓梯間強行拉回屋內，並在屋內持續環抱她的身體使其無法掙脫。

鄰居聽到小詩家有尖叫聲，察覺有異，趕緊通知警衛，警衛趕緊上樓，衝入小詩家嚇阻，張男才鬆手放開。

小詩指控張男不只強抱她，還不斷抓搓她的胸部、親脖子。高等法院據此認定張男觸犯侵入住宅強制猥褻罪，判刑3年1月。

但高院更一審認為，小詩對於張男是否強行揉胸、吻頸的指控不太一致，有可能是張男在擁抱她的時候，手碰觸到胸部；呼吸的氣息讓她誤認是親脖子，故無法認定成立強制猥褻。

更一審指出，張男素行尚可，惟未能妥善處理情感糾紛，竟在小詩住家強行剝奪行動自由，顯然未能尊重小詩對於雙方情感的認知，僅憑自己感受行事，小詩被剝奪行動自由的時間雖非長，但已造成對往後生活的恐懼，張男雖坦承犯行，卻未能和解以獲得其諒解。

更一審審酌張男已經離婚，小孩皆已成年，現與小孩、前妻同住，需扶養前妻80幾歲的父母親等一切情狀，日前改判刑6月，得易科罰金36萬元，免關，可上訴。

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