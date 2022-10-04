台電員工闖女舍偷拍內衣褲 被逮正著反鎖屋內送辦

台電林口電廠一名林姓員工（右1）驚傳員工闖入女子宿舍，偷拍房內內衣褲滿足私慾，但被返回的女員工與同事撞見，會同保全、警方送辦。（圖由警方提供）

2022/10/04 15:29

〔記者吳仁捷／台北報導〕台電林口電廠上月底傳出一名男員工潛入女子宿舍，遭剛好返回宿舍的女員工與同事撞見，女員工受驚之際，順勢將男子反鎖屋內，保全、警方獲報，將男員工依法送辦；台電透露，除要求涉案男子限期搬出宿舍、開會懲處，也將加強女宿安全管理。

警方調查，台電各電廠因發電需求，需輪值上班，均設置員工宿舍供員工休息，但台電內部卻傳出，林口電廠一名37歲林姓員工疑因愛慕一名女員工，上月29日晚間得知她外出不在房內，竟從大門潛入女同事房內，持相機偷拍女子內衣褲，當林嫌滿足私慾要離去後，恰巧被返回房間的女員工撞見，女員工驚呼「你怎會在這！」陪同她的男女同事見狀，順勢將林嫌推入反鎖房內，同事則通報保全，警方獲報到場，逮回林嫌偵辦，全案依侵入住宅與妨害秘密罪等隨案移送新北地檢署偵辦。

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林嫌落網後，辯稱愛慕女子，才會趁她外出時潛入屋內，想拍攝她的內衣滿足慾望，辯稱平日男男女女都會出入，認為進入該處並不違法。

台電林口電廠證實女子宿舍遭男員工闖入，透露事發宿舍位於6樓，事後過濾監視影像，發現涉案男員工從女子宿舍正門進入；電廠說，除送辦涉案林嫌，也要求他限期2週內搬出宿舍，男員工深具悔意，目前請假1個月，將召開人評會，依涉案情節決定懲處內容；而男員工工作正常、也擁有專業技能，對他涉案感到意外、遺憾。

台電林口電廠一名林姓員工驚傳員工闖入女子宿舍，偷拍房內內衣褲滿足私慾，但被返回的女員工與同事撞見，會同保全、警方送辦。（圖由警方提供）

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