把學校當成自己家！高雄校園大盜闖辦公室洗澡、偷吃泡麵再被逮

楊姓男子闖入中正高工校園內偷泡麵，還把學校當自己家洗澡、洗衣服樣樣來。（翻攝Google地圖）

2023/08/04 11:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有多次闖入校園行竊紀錄的楊姓男子，今年1、2月闖入中正高工體育組辦公室洗澡、偷泡麵吃，警方獲報追查，發現楊男從2017年起就有多次闖入校園行竊的紀錄，甚至把校園當成自己家，還會偷用辦公室電腦上網，這次被逮後，法官依竊盜、無故侵入住宅罪各判拘役40天和30天，均可易科罰金。

判決指出，今年1月29日晚間8點多，楊姓男子潛入中正高工體育組辦公室洗衣服、洗澡，並竊取辦公室內泡麵、科學麵各1包後離開現場；8天後，楊男又重返現場，這次他沒有偷東西，只是在辦公室洗個澡就離開，校方人員查覺異狀報警，警方根據監視器畫面，立即鎖定涉案人。

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警方查出，原本是地方慣竊的楊男，從2017年起就改變犯案手法，搖身變為「校園大盜」，一開始他先在學校周邊偷腳踏車、偷學生的包包，後來手法進化，直接闖入校園內偷電腦、偷電風扇，被逮後再「進化」成闖校園洗澡、洗衣服，但因情節都不算嚴重，最重只被判過1年徒刑，大部分犯罪都被法官判刑1至2月徒刑，均可易罰金，就算他繳不起罰金，進去監所服刑也是很快就能重獲自由。

這次楊男再度潛入校園行竊，高雄地院法官雖然認定他未經同意恣意進入他人建築物，破壞社會治安，所為實屬不該，但考量犯後均坦承犯行，態度尚可，僅依竊盜、無故侵入住宅罪各判拘役40天和30天，均可易科罰金，可上訴。

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