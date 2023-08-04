「手機」嗶一下偷光硬幣！「兌幣機怪盜」一個月犯50案

陳男用智慧型手機改裝的干擾器，在兌幣機前晃了3秒，零錢就嘩啦啦掉出來。（民眾提供）

2023/08/04 05:48

〔記者王捷／台南報導〕上個月台南警方陸續接到各種自助式店家報案，店內的兌幣機遭竊，一調監視器發現，陳姓男子戴著安全帽、騎著報廢車，用一部手機製成干擾器，不出3秒就讓兌幣機的零錢嘩啦啦掉下，一個月來，光在台南犯下超過50件兌幣機竊案、不法所得可能超過10萬，目前他以認罪協商換交保，市警局下令各分局積極清查。

年近半百的陳男，有多項毒品、竊盜的紀錄，7月間他不知道用什麼方式拿到一部用智慧型手機改裝的干擾器，趁著半夜沒人的時候，四處找娃娃機店、洗車場或是自助洗衣店的兌幣機下手，警方雖然很快得知他的身分，但是他的足跡不只遍及台南地區，疑似騎著報廢車甚至到高雄、嘉義行竊。

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警方調出監視器，陳男手法很熟練，先在兌幣機前放了塑膠杯，用干擾器對著投幣口晃一下，不出3秒零錢就全部掉出來，他再一把把抓將硬幣裝進塑膠杯裡，過程花不到一分鐘，他一個晚上連犯好幾件，尤其是台南郊區的店家，短時間密集犯下數十件。

這個月2日，警方終於在路邊攔到騎報廢車的陳男，他配合警方扣車牌與機車，但是抗議警方附帶搜索，因為他主張沒有可疑的犯罪行為，也不同意搜索，所幸其他分局拿到搜索票及時趕到，打開陳男的機車後車廂，面對干擾器跟一袋袋零錢，他否認犯罪。

警方認為，陳男有反覆實施犯罪的疑慮，向檢察官建議預防性羈押，但陳男在檢察官複訊時認罪協商，供出自己犯下的案子，後來檢方做出交保處分，目前警方仍積極清查陳男所犯竊案。

陳男拿到一部用智慧型手機改裝的干擾器。（民眾提供）

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