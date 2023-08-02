順手牽羊偷8萬LV旅行包 賊不識貨竟丟了

魏男偷8萬LV名牌包等物。（讀者提供）

2023/08/02 08:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄劉姓男子外出旅遊返家，將LV名牌旅行包等物，放在鳳山區社區大門口，不料魏姓男子路過順手牽羊，造成劉男損失8萬多元，警方據報循線1天逮人，魏男不識高價名牌包，竟因內無現金丟棄，警方尋回並將魏男依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，劉男（50歲）大前天晚間外出返家後，將車上行李放置於鳳山區住家社區大門口，將車輛開往停車場停車，不料他停車後返回，發現LV名牌旅行包不翼而飛，內有1瓶CHANEL香水及個人衣物等，損失金額8萬多元。

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鳳山警分局成功派出所據報展開調查，警方調閱現場監視器影像，發現1名男子騎腳踏車前來行竊，得手後再騎腳踏車離去，警方鎖定可疑男子特徵，但男子卻居無定所。

警方根據男子逃逸方向，擴大調閱監視器影像，搭配地毯式搜索，前天傍晚於距離案發地約1公里的瑞大街廢棄市場，將魏姓男子（67歲）查緝到案，並取回LV名牌旅行包、CHANEL香水等贓物。

警方將魏男帶回成功所偵辦，他向警方供稱因缺錢花用，才會四處尋找目標下手行竊，得手高價名牌包卻不識貨，以為沒有現金隨手丟棄，警訊後昨將他依涉嫌竊盜罪嫌移送法辦。

被害人劉男感謝警方快速破案，幫他尋回失竊財物，劉男頻向警方致謝，鳳山警分局呼籲民眾個人財物應妥適保管，並加強防竊措施，避免讓歹徒有可趁之機。

魏男被逮送辦。（讀者提供）

魏男偷8萬LV名牌包等物，竟因沒現金不識貨丟棄，警1天逮人送辦。（讀者提供）

魏男被逮送辦。（讀者提供）

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