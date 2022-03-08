基隆男摸黑闖2所校園 被女警追到掉拖鞋遭活逮

呂男倉皇逃逸時脫鞋還卡在學校鐵門上。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/08 10:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局百福派出所昨日深夜接獲轄區內學校通報指出，有不明人士闖入校內行竊，警方立刻前往查看。女警林佳蓁發現一名男子形跡可疑，向前盤查時，對方拔腿就逃，展開50公尺追逐，男子翻越圍牆時連拖鞋都掉了，當場被校外警員逮捕到案。警方追查得知竊嫌姓呂，並在其身上搜出現金、禮券等贓物，詢問後依法送辦。

百福派出所昨日深夜10時15分連續接獲2所學校通報指出，校內有人闖入行竊。所長羅軒偉立即率巡佐路鴻裕、警員呂亞迪、林佳蓁、實務生蔡永純趕赴現場查看，果然發現一名形跡可疑的男子，女警林佳蓁向前盤查時，該名男子即刻往圍牆方向逃逸，拖鞋遺留現場相當狼狽，當場遭支援警力逮獲。

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警方在26歲呂男身上起出385元、超商禮券200元、超商儲值卡等贓證物；呂男承認自己連續侵入校園內破壞門窗竊取教職員財物 。

警詢後依竊盜罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，並擴大調查偵辦呂男是否另涉及其他刑事案件。

基隆市警察局第三分局分局長林文煜表示，警方與轄內各級學校均有定期召開校園安全座談會議保持密切聯繫通報機制，並全面檢視校園安全設備、結合警力加強巡查、強化聯繫落實宣導，共同維護校園安全。

呂男倉皇逃逸時脫鞋還卡在學校鐵門上。（記者吳昇儒翻攝）

警方將呂男逮捕到案。（記者吳昇儒翻攝）

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