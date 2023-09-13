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南港女地下匯兌面交遭搶15萬 銀行保全衝上制伏犯嫌

警方逮捕鄭男，鄭男坦承根本沒有四萬人民幣。（記者鄭景議翻攝）

警方逮捕鄭男，鄭男坦承根本沒有四萬人民幣。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/13 18:10

〔記者鄭景議／台北報導〕23歲范姓女子今日下午3時17分前往北市南港區世貿二路上玉山銀行提領新台幣15萬元，要與網友鄭男兌換4萬元人民幣，不料鄭男卻掏出防狼噴霧攻擊並強搶現金，恰巧一旁銀行保全注意到有搶案，與路旁熱心民眾追上制伏鄭男並報警，南港警方目前將鄭男帶回偵訊，依搶奪罪法辦。

據了解，范女在網路上認識鄭男，鄭男向范女宣稱自己有很好的匯率可以兌換人民幣，范女信以為真，與鄭男相約玉山銀行門口面交，不料今日下午抵達銀行提完錢並把錢交給鄭男後，鄭男卻拿出防狼噴霧對她噴灑隨即拔腿就跑。

范女一邊忍著疼痛一邊大喊搶劫，並追著鄭男，這時銀行保全與路邊民眾見狀，見義勇為與范女一起追捕鄭男，鄭男一路跑到南軟三期停車場，被民眾與保全攔住，最後遭制伏帶回玉山銀行前人行道，等待警方。

警方到場後發現，范女雙眼、臉部紅腫，通知救護車到場初步治療，所幸傷勢無大礙，不需就醫；警方也當場查扣鄭男手機、辣椒水、折疊刀等證物，並將鄭男帶返分局偵辦，鄭男初步坦承根本沒有4萬人民幣，一開始就想詐騙范女，警方目前依搶奪罪持續偵辦中。

警方到場後發現，范女雙眼、臉部紅腫，通知救護車到場初步治療，所幸傷勢無大礙，不需就醫。（記者鄭景議翻攝）

警方到場後發現，范女雙眼、臉部紅腫，通知救護車到場初步治療，所幸傷勢無大礙，不需就醫。（記者鄭景議翻攝）

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