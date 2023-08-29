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想搶劫？街友離職8年回店假借上廁所 趁機對老闆勒脖

黃姓男子拿塑膠繩勒住前東家，馬上被警方逮捕。（民眾提供）

黃姓男子拿塑膠繩勒住前東家，馬上被警方逮捕。（民眾提供）

2023/08/29 13:10

〔記者王捷／台南報導〕王姓老闆見黃姓街友肯吃苦，雇他到油漆店工作，黃男沒多久就離職，過了8年多，28日上午黃男戴著口罩與塑膠繩，假借買油漆、上廁所，從後方用繩子勒住王姓老闆，所幸王男閃開並報案，警方獲報不到1小時，到在台南公園找到黃男，將他以強制罪移送。

40多歲的黃男平日居無定所，在台南公園附近活動，大概8年前遇到王老闆，黃男自稱可以吃苦也願意工作，只是很多人都歧視街友，王老闆被黃男說服，雇用黃男到油漆行工作，只是黃男工作沒多久，沒講任何原因就消失了，王老闆也沒放在心上。

昨天上午，黃男戴著帽子跟口罩說要買油漆，當時王老闆一下子也沒認出他是前員工，黃男假借買了油漆後，就說要借廁所，但王老闆還沒說出廁所的方位時，黃男就逕自往廁所的方向走去，讓王老闆有點懷疑，再從對方的身形、說話方式，才聯想到黃男。

但是，才剛想到黃男的身分，王老闆就發現黃男不知什麼時候摸到他背後，拿著尼龍繩要套住他脖子，他用手護住頸部，接著大喊救命，黃男見狀才騎車逃跑。

警方獲報後，馬上就到台南公園找黃男，黃男拿繩索對王老闆勒脖的動機是什麼？他始終沒透露，表示跟老闆間沒有仇恨，只是覺得想用繩索套對方的脖子，但王老闆懷疑黃男可能是想搶錢，檢方則認為還不構成準強盜罪的要件，所以在訊後將他以強制罪移送。

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