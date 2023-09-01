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抓了金項鍊就跑 永和警半天破竹林路銀樓搶案

永和分局警方案發後12小時在三峽區逮捕林女及接應的陳姓男友到案，依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

永和分局警方案發後12小時在三峽區逮捕林女及接應的陳姓男友到案，依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/01 19:59

〔記者鄭景議／台北報導〕48歲的林姓女子，昨晚7時許前往新北市永和區竹林路一間銀樓，先假意要刷卡買金項鍊，拿了一條價值8萬5000元金項鍊後轉身奪門而出；永和分局警方案發後12小時在三峽區逮捕林女及接應的陳姓男友到案，依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，林女先是帶著偷來的信用卡，到該間銀樓，向銀樓老闆娘表示要買金項鍊，挑了一條重約一兩3分重，價值8萬5000元金項鍊後，趁著老闆娘在準備要刷卡結帳時，衝出門外，隨後在路邊攔了一輛計程車揚長而去，前後僅約2分鐘。

林女搭計程車到永貞、保平路口下車，又轉成另一輛計程車到鶯歌，下車後先經過換裝，再由騎機車前來接應的男友載到鶯歌尖山路，又換一次計程車，才搭到三峽藏身處躲藏。

永和分局警方獲報後展開查緝，經過調閱監視器，發現林女是搭捷運到銀樓附近，在前往銀樓前，還在附近超商買了一杯咖啡，透過超商監視器畫面確認林女身分，今日上午8時許，在三峽區逮捕林女及陳男到案，並從兩人身上起獲金項鍊及毒品吸食器。

兩人到案後坦承作案，供稱是因為缺錢買毒品，才聯手搶銀樓。

林女奪走銀樓一條重約一兩3分重，價值8萬5000元金項鍊。 （記者鄭景議翻攝）

林女奪走銀樓一條重約一兩3分重，價值8萬5000元金項鍊。 （記者鄭景議翻攝）

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