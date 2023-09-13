今晚想來我家喝酒嗎？色誘欠債賭客痛毆逼簽本票 13人被起訴

警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

2023/09/13 15:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市尤姓男子經營博弈網站，遇賭客積欠賭債又避不見面，以「色誘」方式引出被害人，被害人興沖沖趕抵時，一開房門驚見是一群壯漢等候，接著被痛毆逼簽50萬元本票，案經警方收網逮回尤等涉案13人送辦，台中地檢署也在昨日偵結，依恐嚇等罪嫌起訴。

台中市刑大偵一隊長謝岳熹今天指出，警方日前接獲情資，30歲尤姓男子經營賭博網站，還以暴力、色誘等方式討逼債，強迫被害人簽本票，經報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市第六警分局、台北市警局北投分局等單位合組專案小組偵辦，展開相關跟蒐偵查作為。

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經查，其中一名林姓被害人在尤的網站簽賭，欠下賭債因無力償還索性避不見面，該集團派出吸收的25歲徐姓正妹，透過通訊軟體與林男搭上線聊天「色誘」，徐女提出「今晚想來我家喝酒嗎？」曖昧性暗示，林男當晚興沖沖趕去時，先由集團另名顏姓女子出面引導進入電梯上樓，未料大門打開後不是正妹，而是一票暴力集團壯漢等候。

林男此時想打退堂鼓也來不及，隨即遭手銬控制，徒手毆打，甚至用電擊棒攻擊，並且強迫簽下50萬本票，行徑囂張，還有一名被害人同樣積欠賭債，尤嫌率領集團成員，以言詞恐嚇方式強迫被害人簽署本票50萬元，後因被害人因心生畏懼，遂依照指示匯款。

專案小組歷經數月鍥而不捨跟監蒐證、調閱分析金流及生活作息，今年2月間見時機成熟同步收網，拘提、逮捕尤姓主嫌及共犯等10男3女，查扣帳本、存摺、身分證、健保卡共、金融卡、自願具結同意書3張、本票2、辣椒水槍、辣椒水、手指虎、球棒，以及毒咖啡包219包（毛重916.74公克）、K他命2包（毛重3.33公克）、K盤2個等贓證物。

訊後全案依全案警詢後依組織犯罪條例、強盜、恐嚇、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方昨偵結，起訴尤等涉案人；台中市警局表示，將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，持續全面清查賭博、毒品及暴力討債等嚴重影響治安案件，更加強防制暴力介入選舉，有效淨化選前治安，確保在優質選舉環境中順利完成。

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警方攻堅逮人。（警方提供）

警方攻堅逮人。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

被害人被暴力相向。（警方提供）

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