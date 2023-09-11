連千毅和小弟恐嚇3網友 被判拘役90天

連千毅涉恐嚇3名網友被判拘役90天。（資料照）

2023/09/11 12:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕引發高雄直播主之亂的連千毅被依槍砲、組織等罪判刑7年定讞，並於今年6月1日入獄服刑，他坐牢前還有一件恐嚇案尚未審結，法官屢傳不到差點對他發布通緝，連得知此事後趕緊找法官報到，該案件審結，依恐嚇等罪判連千毅拘役90天。

判決指出，2019年3月，藍姓網友在連千毅直播時留言搗亂，被截圖後，連指派小弟私訊對方「白爛软，你是搞不清楚狀況嗎」、「勸你最好公開跟哥道歉不然馬上找到你」、「我說的是發文公開道歉」、「發好截圖過來」、「現在看直播等等我哥叫你你還要在上來道歉」。

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藍姓網友擔心被尋仇，於是趕緊在個人臉書頁面發文道歉後，把截圖傳給連的小弟，才化解自己可能被揍的風波。

周姓女網友在也2019年5月時，在個人臉書張貼有關連千毅請人吃漢堡的相關新聞，她當時發文笑連千毅「好蠢洗臉人吃漢堡這種事也幹的出來幼稚找個路人演的膩」，結果被人截圖發到「蘭精品辦公室人員」群組後，連於是指示小弟去處理。

連的小弟私訊給周女，嗆她「這邊是苗栗太陽會的，妳是吃飽太閒是嗎？是在亂分享留言什麼？妳知道頭尾嗎？最好不要在亂了，事情先了解清楚在來，人家也沒惹到妳妳在那邊找事做？自己好自為之」等言語恐嚇周女，讓她心生畏懼。

還有一名楊姓網友在電視新聞的粉絲頁，留言糾正連千毅受訪時表達的資訊有誤， 連直接回覆留言嗆聲「我跟你說喔，我連千毅喔，我剛剛有看你在新聞下面留言，我給你3天時間，把這一些阿斯芭樂的留言給我刪除，要不然沒關係，找一個時間我再找你泡茶」。

3名網友提告後，連千毅的的黃姓及蘇姓小弟被法官依恐嚇罪各判拘役15、20天，連千毅則因法官多次傳喚不到，差點被發布通緝，但連千毅當時人剛好在高雄，看到新聞後趕緊到高雄地院找法官報到，法官也在他入獄後順利開庭審，審結依恐嚇、強制等罪各判拘役35、30、25天，均得易科罰金，可上訴。

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