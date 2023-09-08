吃飯太慢賞巴掌 教保員虐11娃1年

台中地方法院審理時，陳女坦承犯行，法官認為她故意對兒童犯傷害、強制罪與恐嚇罪，判處一年二月徒刑（不可易科罰金）與八月徒刑（可易科罰金），可上訴。（資料照）

2023/09/08 05:30

恐嚇小眼睛跟著你們 要娃不准講 部分幼童罹患創傷後壓力症候群

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某知名幼兒園陳姓女教保員自稱壓力大，以吃飯速度太慢等理由，對幼童揮手毆打、打耳光，或持湯匙敲打，拍打後腦勺與恐嚇，共十一名學童受害，有幼童受傷，還有幼童罹患創傷後壓力症候群；她擔心幼童告知父母，竟威脅「『小眼睛』跟著你們，你們在家裡講什麼，小眼睛都知道」，台中地方法院審理時，陳女坦承犯行，法官認為她故意對兒童犯傷害、強制罪與恐嚇罪，判處一年二月徒刑（不可易科罰金）與八月徒刑（可易科罰金），可上訴。

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判決書指出，陳女於二○二一年三月起對幼兒園的十一名男女幼童，分別以洗手後甩水、吃飯速度太慢、沒將自己的嘔吐物清理乾淨等情況為由，毆打或掌摑、拍打幼童後腦勺，或持湯匙敲打成傷，強令加快吃飯速度，導致幼童身體有紅腫等輕傷。

陳女擔心幼童告知父母親，去年一月廿五日在教室內恐嚇被打的七位幼童，以及一位目睹但沒有被打的幼童，「『小眼睛』跟著你們，你們在家裡講什麼，『小眼睛』都知道，如果你們將事情講出去，會被我發現，就會被處罰」，暗示能隨時監控幼童於家中的對話，若向家長告知實情，將受到處罰，以此恐嚇幼童，使幼童心生畏懼，部分兒童罹患創傷後壓力症候群等身心疾症。

傷害罪判一年二月

台中地院審理時，陳女坦承不諱，法官認定她觸犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害、強制、恐嚇危害安全等罪，將傷害罪各判五月，強制罪各判三月，恐嚇罪判六月，合併判處不可易科罰金的一年二月徒刑，外加可易科罰金廿四萬元的八月徒刑。

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