「假中指通」冒名在外招搖撞騙 對質抓包還反告恐嚇

假中指通冒用身分名號邀約飯局和接洽工作，遭到本尊當場抓包。（翻攝自中指通一下YT）

2023/09/10 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「中指通」近日卻遭到有心人士冒用身分名號邀約飯局和接洽工作，日前中指通團隊聯繫該名假中指通對峙，對方除了各種說辭和荒唐舉動，事後竟還反告中指通恐嚇，讓眾人全看傻眼。

綜合媒體報導，知名百萬YouTuber「中指通」近期遭有心人士冒用身分，向網友介紹飯局或提供女優伴遊服務，中指通團隊假裝是情趣用品公司聯繫上對方，對方直說：「中指通是我的分身，他是我下面的人。」表示有任何工作邀約直接找他就可以，於是中指通團隊決定約對方隔天見面，到了見面的時間，團隊發現對方是位身形魁梧的男子，一坐下就口出狂言：「幫你介紹習近平要不要？」各種荒唐行徑讓人傻眼，最後團隊直接讓中指通本人出來對質，對方被當場揭穿後，假中指通改稱自己是「汪曉虎」一下嗆烙警察，一下跪地喊大哥賠罪，一下又惱羞成怒喊要找記者爆料。

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對方看到中指通，就指認中指通是他的大哥，然而中指通直接表明完全不認識他，結果男子惱羞回應「我知道你們今天來弄我的啦，設局嘛，鴻門宴是不是」，針對假冒的指控，盧男持續辯解沒有盜用過中指通，眼見辯解沒用，男子直接下跪，又不斷賞自己巴掌，一旁人趕緊上前勸阻要對方冷靜，隨後男子還對在場的前北市議員邱威傑，控訴被設局鴻門宴，失態場面全被隱藏攝影機拍下來。

事後中指通團隊將對質影片上傳，引起數萬名網友關注，留言痛批男子的惡劣行徑，「徹頭徹尾的無賴」、「台灣真的是詐騙天堂」、「這年頭真的什麼人都有」、「可以這麼光明正大騙人加上說幹話，也是很厲害」；而中指通本人也留言更新狀況，表示盧男在當天結束後，對他和在場好友提出恐嚇告訴，團隊們已經諮詢律師，後續將由律師協助處理相關事宜，要粉絲們放心。

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