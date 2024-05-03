3線2星高階警 涉洩密博弈集團 搜索、拘提刑事局警政監林明佐

三線二星警政監的林明佐涉洩密博弈集團，台中地檢署拘提到案。（資料照）

2024/05/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署去年偵辦一個博弈集團，驚聞有「內鬼」洩漏偵查機密給該集團，洩密者竟是今年一月甫從台中市刑警大隊大隊長晉升為刑事警察局三線二星警政監的林明佐，他還被檢舉擔任大隊長期間，與集團首腦過從甚密；中檢昨天指揮廉政署中部調查組、警政署政風室搜索刑事局及林員住所後，拘提到案，依洩密、貪瀆等罪偵辦中。

中檢偵辦博弈案 驚聞警方有內鬼

若林員與博弈集團掛勾屬實，將是一九九六年周人蔘賭博電玩弊案後，同為涉案警階最高的警務人員，其三線二星職階，相當於非直轄縣市局長；有一說指出，林員今年一月調職，是因已被人檢舉在台中與博弈業者往來甚密，才以晉升為由將他調整為內勤警政監「就近監管」，不過此說未獲證實。

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因其犯行發生在任職台中市刑警大隊長期間，中市警局表示，全力配合調查，以期勿枉勿縱，若有違法絕不寬貸，從重議處。

檢警查扣集團帳冊 傳有林的名字

中檢是在去年間指揮中市刑警大隊偵辦從事網賭的博弈集團時，驚覺有「內鬼」通風報信，導致偵查行動不順遂，鎖定林是「內鬼」後，昨由黑金組主任檢察官黃政揚親自帶隊搜索，並派員至中市刑大調閱資料，另以證人身分約談刑大副大隊長陳聖偉、科偵隊長施明志，協助釐清去年偵辦博弈集團的各項細節，包括通訊、金流等。

此外，昨傳出檢警查扣博弈集團帳冊，上面有林明佐的名字，檢方拒絕對此表示意見。

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