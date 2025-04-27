川普執政百日民調 創美國總統80年來最低

川普執政百日民調僅獲39％受訪者支持，創下美國總統百日民調80年來新低。（路透）

2025/04/27 13:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國廣播公司（ABC）／華盛頓郵報／益普索（Ipsos）進行川普執政百日民意調查，結果受訪者當中僅有39％支持川普處理政務的方式，創下美國總統百日民調80年來新低，而且先前最低的仍然是川普．亦即2017年首屆任期的42％。

據《ABC》報導，在此次民調中，有39％的受訪者支持川普，比2月就職初期下降6％，不支持者則高達55％，成為1945年以來最低的百日民調，從中可以發現民眾對經濟狀況普遍感到不滿。

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72％的受訪者認為，美國政府所採取的經濟政策很有可能在短期內導致經濟衰退、73％覺得目前的經濟狀況不佳、53％認同自川普上任以來經濟變得更糟、41％感到自己的財務情況惡化。

儘管川普承諾會抑制物價上漲，但62％的受訪者認為商品正在變貴、71％直指關稅是價格上漲的因素，僅有31％認同川普所謂從長遠來看經濟基礎會變得更為堅實。

除了經濟之外，許多受訪者也不滿川普政府的施政，65％認為當局不願遵守聯邦法院的命令、64％感到川普過於擴大總統權力、62％直指川普政府不尊重法治、55％懷疑川普政府是否能達到保護公民權利和自由的承諾。

53％受訪者不贊同川普處理移民的方式、77％反對政府削減對醫學研究的資助、67％反對終止美國公民出生地原則、70％反對聯邦政府過於介入私立大學管理、66％反對關閉教育部。

對川普比較有利的是，有43％受訪者認為政府的浪費減少了，僅有25％不同意，並且獲得大部分投給他的選民持續支持，在去年11月投票給他的受訪者，只有6％現在感到後悔，94％認為自己的決定沒有錯。

不過，川普的39％支持率，幾乎和他首屆任期的平均支持率40％差不多，而且是和拜登並列為自杜魯門總統以來的最低平均支持率。另外，目前只有21％受訪者「強烈」認可川普執政，這是川普2屆任期以來的最低紀錄。

此次民調是美國廣播公司／華盛頓郵報／益普索，於今年4月18日至22日透過益普索展開網路調查，民調所用語言為英語和西班牙語，隨機選取全美2464名成年人，受訪者黨派比例分別為民主黨30％、共和黨30％、非兩黨29％，抽樣誤差在±2％。

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