袋子被當嘔吐袋並丟棄 新北議員戴瑋姍告警官侵占

2024/05/03 05:30

〔記者王冠仁、邱俊福、黃子暘／綜合報導〕新北市議員戴瑋姍日前到台北市參加餐敘時，將裝有文件、衣物的藥妝店手提袋遺落在餐廳，同桌的三線二星警政署資訊室王姓副主任後來將手提袋拿走，他搭捷運時不勝酒力，把手提袋當成嘔吐袋，最後丟入垃圾桶；戴瑋姍不滿王員在事後說謊卸責，怒告侵占等罪。對此，台北市中正一分局將傳喚王員說明；警政署表示，將對王員記過懲處並調整職務。

警政署：記過懲處並調整職務

警方調查，戴瑋姍在四月廿九日晚上到台北市銅山街某餐廳聚會，王姓副主任也受邀同桌，戴離去時忘了拿走藥妝店手提袋，內有工作文件、衣物，王員待到最後一個離開，他等待服務生打包剩菜，並將戴瑋姍的手提袋拿走。

請繼續往下閱讀...

王員離開餐廳後搭乘捷運返家，捷運列車抵達圓山站時，他不勝酒力，把手提袋當成嘔吐袋，最後丟入捷運站垃圾桶，隔天已被載到焚化爐。

戴瑋姍指控說，她當晚約十點離開餐廳，不久發現忘了拿手提袋，餐廳已打烊，隔天早上致電詢問，並請餐廳調閱店內的監視器，想了解是誰拿走？結果清楚看見被王姓副主任帶走，她向對方聯繫時，王員的態度不佳、說詞推託反覆，她因此報警提告侵佔、竊盜跟毀損。

她批評說，王姓警官竟把嘔吐物吐在別人的袋子裡，還疑似翻動她的物品，「這樣的人品是不是很有問題？」她強調，王員事後態度不佳才令她不滿，「做人要誠實，弄丟後跟我說清楚就算了，但一再說謊欺騙，我無法忍受。」

警政署表示，王員酒後失序已影響警譽，他事後雖深感後悔，並多次向戴瑋姍表示歉意、想賠償和解，但戴已經提告，警方會公平調查，如有違法絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法