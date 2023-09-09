香港正妹受困被消防熊抱救出 網瘋傳燦笑畫面：可以結婚了

有媒體拍到一名受困車內的女子，在被消防猛男抱出時露出燦爛滿足的笑容，相關畫面曝光也引起外界討論。（圖擷自YouTube）

2023/09/09 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港7日深夜降下史無前例的「黑色暴雨」，在當地引發嚴重災情，但在民怨四起的同時，也有媒體拍到一名受困車內的女子，在被消防猛男抱出時露出燦爛滿足的笑容，相關畫面曝光也引起外界討論，有網友更笑稱這名女子是在暴雨期間最開心的人。

颱風「海葵」的殘餘環流為中國廣東省深圳市及香港特區帶來驚人降雨，長時間的「黑色暴雨」示警在持續超過16小時才停止，除了在當地造成嚴重的積淹水災情，也癱瘓香港的交通及重要活動，同時也傳出有民眾傷亡。

請繼續往下閱讀...

雖然嚴重水患引發民怨四起，但多家港媒引述「HOY TV」指出，有一名受困在車內的女子，在被消防員救出時，臉上卻洋溢著燦爛的笑容，從畫面中可看到她猶如一隻無尾熊一般，緊緊擁抱消防員，有媒體甚至稱她為「嫩版應采兒」，相關畫面也引發網路瘋傳，甚至被人做成迷因梗圖，還有人加上文字後製成消防員招募廣告。

網友見狀紛紛笑稱「人生有幾次可以這樣抱住消防員」、「完全可以感受到發自內心的喜悅」、「超開心」、「可以結婚了」、「好像在拍婚紗」等。據指與女子一同獲救的還有至少2名民眾。

與此同時網路上也傳出，被救的女子疑似為曾參加真人秀節目的網紅Kylie C（鄭杞瑤），不過對此傳聞鄭杞瑤在IG發限動澄清，自己一直在家休息，「沒有被消防員哥哥救喔」。

有媒體拍到一名受困車內的女子，在被消防猛男抱出時露出燦爛滿足的笑容，相關畫面曝光也引起外界討論。（圖擷自YouTube）

網路上也傳出，被救的女子疑似為曾參加真人秀節目的網紅Kylie C（鄭杞瑤，見圖），不過對此傳聞鄭杞瑤在IG發限動澄清，自己一直在家休息，「沒有被消防員哥哥救喔」。（圖擷自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法