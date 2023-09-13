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桃園溺水者驚傳漂浮池塘 消防員火速救援成功搶回一命

消防人員以船艇救回溺水男子時已無意識，所幸送醫途中恢復意識。（記者余瑞仁翻攝）

消防人員以船艇救回溺水男子時已無意識，所幸送醫途中恢復意識。（記者余瑞仁翻攝）

2023/09/13 13:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區昨（13）日有路人經過一處魚池，赫見一名男子漂在水面上載浮載沉，立即報案，大園消防分隊人員火速趕到，男子被救起時已無意識，當下實施急救，所幸於送醫途中恢復意識，送醫後情況穩定，消防人員歸功於路人發現的第一時間即報案，及消防人員的迅速救援處置，挽回一條寶貴生命。

桃園市消防局大園分隊表示，消防局119勤務中心昨天上午9點多接獲民眾報案，指大園區埔心魚池發現有人溺水，1名年約30歲的男子在水面上載浮載沉；勤務五指揮中心立即派遣大園分隊2輛消防車及1輛救護車趕往現場救援。

救災救護人員趕抵現場時，發現1名男子在池塘中僅頭部露出水面，立即施放船艇接近溺水者，此時溺者已無意識，但仍有脈搏及微弱呼吸，立即以船艇救援上岸，由救護人員給予患者頸圈、長背板固定及給氧處置，並送醫急救，所幸男子於送醫途中恢復意識，保住性命。

現場指揮官葉昱麟表示，救溺成功主要是發現人看見男子溺水立即報案、救災人員迅速抵達現場救援，才能挽回寶貴生命；他呼籲民眾，發現有人溺水時應謹記「叫、叫、伸、拋、划」，也可嘗試尋找水域周邊是否有救生器材，如救生圈等，才有可能於第一時間挽救溺者生命。

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