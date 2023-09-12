大馬爺孫墜廢棄池塘身亡 孩子媽悲泣：昨天才抱著撒嬌

11日大馬爺孫傍晚騎車經過廢棄池塘時，不幸墜入池塘溺斃身亡。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/09/12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞昨（11）日一名78歲的退休園丁騎摩托車載著1歲7個月大的孫子兜風，沒想到兩人不慎跌進池塘溺斃，園丁的弟弟稱，是男童下車後直接往池塘衝去，且池塘邊的青苔非常濕滑，相信園丁是為了救孫才不幸墜入池塘，而男童昨天才抱著母親撒嬌，沒想到隔天就因一場意外天人永隔。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞一名78歲的退休園丁阿茲米阿都拉，昨（11）日傍晚騎摩托車載著1歲7個月大的孫子兜風，沒想到路途中爺孫不慎跌進一座廢棄的人造池塘，兩人皆墜入池塘溺斃身亡。

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池塘附近的餐廳老闆表示，當時他先看到池塘邊圍滿群眾，因此好奇心驅使下也走上前查看，結果看到兩具浮屍。有目擊者稱，該池塘周圍全部長滿青苔，其中一處還留下滑倒造成的痕跡，因此不排除爺爺當時抱著孫子，不慎滑倒掉進池塘溺斃。

園丁的弟弟則表示，據他所知，當時是園丁的孫子下摩托車後，直接往池邊衝去，相信園丁是為了救孫才不幸墜池溺斃。園丁的弟弟更說明，該廢棄池的深度不深，但周邊的青苔濕滑，踩上去非常容易滑倒。

據了解，這名園丁有10位孫子，他退休後大多時間都待在家和兒孫玩樂，因為這名孫子的父母要工作，因此他幾乎每晚都會騎摩托車載孫子去兜風。男童的母親表示，與丈夫結婚近9年，好不容易盼來獨子，且兒子昨天才抱著她撒嬌，沒想到因一場意外奪走生命。男童的母親看著公公和兒子冰冷的屍體時，忍不住趴在兒子身上不停大哭。

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