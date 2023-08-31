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撞翻引水船釀2死 引水人判刑6月、中國籍船長跑了被通緝

士院審結台北港貨輪撞引水船2死案，依法對引水人陳雲龍判得易科罰金之刑6月，另對中國籍船長黃貞銀在內的3名被告發布通緝。（資料照）

士院審結台北港貨輪撞引水船2死案，依法對引水人陳雲龍判得易科罰金之刑6月，另對中國籍船長黃貞銀在內的3名被告發布通緝。（資料照）

2023/08/31 13:40

〔記者溫于德／台北報導〕「永華6號」引水船3年前引導香港籍「騏龍號」進入台北港，兩船卻發生碰撞，導致「永華6號」翻覆、船長與船員雙雙溺水身亡。士林地院認定引水人陳雲龍犯「引水人因業務上過失致人於死罪」，判得易科罰金之刑6月；另對騏龍號中國籍船長黃貞銀與三副江周林、水手林錦浩發布通緝，同時沒收黃的保證金50萬元。

起訴指，2020年3月9日，騏龍輪從台中港駛向台北港；晚間8時許，台北港引水人陳雲龍坐上永華6號前往接引，自騏龍輪左舷登船後，黃貞銀與負責航速的江周林、職司掌舵的林錦浩等3人，均未注意永華6號在船頭左側，經黃貞銀下令將船偏左開，導致兩船碰撞，永華6號翻覆，船長楊明順、船員李易軒雙雙溺水身亡。

案經士林地檢署登船勘驗並調取國家運輸安全調查委員會調查報告，認定黃貞銀、江周林、林錦浩當下應保持正確瞭望，或以雷達、電子海圖瞭解附近船舶位置、動態，黃貞銀仍向林錦浩下令，要求騏龍輪偏左方向行進，黃貞銀同時未要求船舶減速，使江周林微加速船舶，加上陳雲龍未要求修正船舶操作，導致兩船相撞，故依過失致死罪起訴黃、江、林、陳，陳另涉引水法中引水人業務過失致死罪。

士院審理時，陳雲龍否認犯行；法官根據案發當下情況等證據，認定陳犯引水人業務過失致死罪，審酌陳身為引水人，依法應負起確保船隻得安全進港的責任，然而，面對騏龍輪的航速、黃貞銀下達左偏的指令，陳卻未制止或建議修正，導致碰撞事故發生，並造成兩人溺水身亡，審酌陳否認犯行、月薪60萬至70萬元，也未與死者家屬達成和解或取得諒解等情，依法判陳6月徒刑、得易科罰金18萬元。可上訴。

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