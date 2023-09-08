挨告電死名犬判賠450萬 男子一審沒提簽辯敗訴 急找律師上訴大翻盤

男子的進口名犬被電死，求償450萬勝訴，但到了高雄高分院大逆轉，改判他敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/09/08 21:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕莊姓男子飼養進口鬥牛犬等15隻，卻因隔壁李男的雞舍鐵絲網漏電，又適逢大雨，導致犬隻全被電死，求償450萬元，李男卻未提答辯視同自認被判敗訴後，認為代誌大條上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，因無法確定是電擊或雷擊，改判李勝訴。

莊男指出，他在屏東縣潮州鎮經營犬舍，飼養國外進口大丹犬、英國鬥牛犬、捷克羅素犬等共15隻，隔壁則是李男經營的雞舍，竟未經他同意私接電線，位於雞舍及犬舍間、屬李所有的菱形鐵絲網。

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2019年7月9日晚上至翌日上午7點，因電線外皮破損漏電，又適逢大雨地面潮濕，電流經過菱形鐵絲網連接至犬舍間，導致所有名犬均死亡，每隻成本15萬元，求償450萬元。

地院審理期間，李男未出庭，也未提出書狀陳述意見，承辦法官依民事訴訟法規定，視同自認，判決他敗訴。

李接獲判決書得知賠償金額，認為事情大條，聘請律師上訴指出，犬隻電擊爬行紋為高壓電造成，電線縱使破損漏電，無法導致眾多犬隻死亡。況且，當天風雨交加，應該是被雷擊，否認有過失。

高雄高分院調查，獸醫驗屍證實犬隻被電死，並有燒焦紋路，當天並發生80次落雷，莊男又拒絕請電機技師公會鑑定是電擊或雷擊，因此改判李不用賠償，仍可上訴。

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