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首頁　>　社會

製毒內鬨！嫌槍殺同夥1死1傷後自戕 大學生等4人判刑

製毒起內鬨1死1傷，嫌犯並畏罪自殺，馮姓大學生等人，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

製毒起內鬨1死1傷，嫌犯並畏罪自殺，馮姓大學生等人，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/07/02 21:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕製毒糾紛引發內鬨，司姓男子涉嫌槍殺同夥造成1死1傷後，自知法網難逃舉槍自戕，高等法院高雄分院依違反毒品危害條例，判處李等4人有期徒4年至6年半不等徒刑，其中1人還是大學生。

判決書指出，2022年11間，被告李姓、葉姓、麥姓、馮姓大學生、黃姓和司姓等6人，涉嫌共謀製造愷他命毒品，並由李出資在高雄市大寮區仁德路承租房屋當工作，葉則負責製造，其餘4人分別負責購買器具、原料和把風等工作。

2023年12月29日下午，司男提議另設毒品工廠，被黃、葉當場拒絕而心生不滿，涉嫌持槍射殺，黃身中5槍，當場傷重死亡，葉則頸部被射穿受傷，警方接獲麥男報案，抵達現場查獲400多公克毒品。

司男行兇後，自知難逃法網，在製毒工廠附近舉槍畏罪自盡。

地院依違反毒品危害防制條例，判處麥男5年10月有期徒刑，其餘3人則判處4年至6年6月不等徒刑，麥等4人均不服上訴，高雄高分院審酌麥男認錯，涉案情節較輕，改判5年4月，其餘均上訴駁回，仍可上訴。

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