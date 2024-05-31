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瓜農不務正業租透天厝種大麻 單次收成不法獲利高達1.3億元

雲林地檢署查獲藏身在二崙一間透天厝的大麻植種場，屋內種植442株大麻。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署查獲藏身在二崙一間透天厝的大麻植種場，屋內種植442株大麻。（雲林地檢署提供）

2024/05/31 11:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署指揮台南市、台中市及雲林縣警方，查獲一處藏身在二崙一間透天厝民宅大麻種植場，裡面種有442株大麻，當場逮捕王姓製毒師及黃男、楊男2名共犯，訊後3人被收押，檢方初估，該場單次收成最高不法獲利達1.3億元，檢方偵查終結昨（30日）依違反毒品危害防制條例起訴。

雲林地檢署檢察官段可芳接獲情資，有製毒集團在雲林二崙承租一間透天厝栽種大麻，指揮台南市政府警察局第6分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局西螺分局組成專案小組，蒐證後在今年3月5日持搜索票前往透天厝搜索，當場查獲43歲王姓製毒師及27歲黃嫌、44歲楊嫌2名共犯。

據了解，王嫌3人都是雲林人，都有農業種植背景，有種植西瓜等作物，由王嫌出資。

檢方指出，王嫌3人將透天厝布置成適合大麻花生長的環境，現場查扣442株大麻，栽種工具、燈具、肥料等，而為為避免引起鄰居懷疑，透天厝整天都拉上窗簾，使用木板蓋住窗戶，為免引起注意，3人行事低調平日也很少出門。

檢方表示，一株可收50至100公克大麻，1公克可賣1000至3000元，單次收成最高不法獲利達1.3億元，所幸及時被查獲，未流出市面。

雲林地檢署檢察長戴文亮指出，大麻為二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心搏過速、妄想、幻覺等症狀，製造、販賣可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，另意圖供製造毒品而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑，刑責極重，呼籲民眾不要以身試法。

雲林地檢署查獲藏身在二崙一間透天厝的大麻植種場，屋內種植442株大麻。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署查獲藏身在二崙一間透天厝的大麻植種場，屋內種植442株大麻。（雲林地檢署提供）

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