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外送員等餐太久擺臭臉 火鍋店員回擊連續兩天給他負評

徐姓外送員等餐太久擺臭臉，被店員連續兩天給負評。示意圖。（資料照）

徐姓外送員等餐太久擺臭臉，被店員連續兩天給負評。示意圖。（資料照）

2023/08/30 10:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕徐姓外送員到某知名連鎖火鍋店等餐，他認為店員手腳太慢害他等太久，對店員擺出臭臉，結果店員連續兩天給他倒讚的負評，徐認為自身權益受損提告求償1萬元，法官認為店員合理表達評論，判徐男敗訴。

判決指出，去年10月9日凌晨，徐姓外送員接單，前往某知名連鎖火鍋店等待取餐，結果徐男到場後餐點還沒做好，徐男等了好 一陣子才拿到餐點，他認為店員拖他時間擺出臭臉，結果店員也不甘示弱，直接到外送平台給了徐男一個倒讚的負評。

隔天，徐男再度前往同家火鍋店取餐，他情緒激動痛駡店員給他負評，會影響到他的工作，當他發洩完情緒後，火鍋店員不管他，再送他一個倒讚負評；徐男得知此事後超不爽，認為客戶可以查看外送員的評價，店員亂給負評不但影響他的名譽，甚至在評價低於90分還可能會遭平台停權而影響工作，因此對兩名店員提告求償1萬元。

高雄簡易庭審理時，兩名店員坦承給徐男負評，但認為外送平台既然有提供表達意見的機制，他們把己身遭遇感受給予負評，屬於合法權利的行使；法官也認為，2名店員在外送平台僅給予倒讚，並無其他評論，也沒有詆毀謾罵，加上徐男工作權益也未受影響，因此駁回徐男之訴，可上訴。

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