男警員2000元援交14歲少男 基隆警方法辦自己人
2024/05/12 08:26
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局一名警員透過同志交友軟體Hornet約出少男阿志（化名）進行「援交」，雙方完成交易後，該員自以為神不知鬼不覺；未料，阿志卻向班上男同學炫耀與警察援交還賺了2000元，讓「警察援交少男」事件意外曝光。警方昨晚訊後，將該名警員依違反兒童及少年性交易防制條例送辦。
據悉，基隆市警方9日接獲新北市政府社會局轉報指出，基隆市警局有警員於本月初利用同志交友軟體Hornet，涉嫌約14歲少男阿志進行援交；市警局婦幼隊昨日晚間隨即聯繫阿志與其家人製作筆錄。
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少男阿志指證則指出，該名警員載他到住處後，要求口交，之後支付2千元的援交費。
據了解，基隆市警察局長翁群能獲知後震怒，認為警員上網援交少男，事態嚴重，且擔心還有其他少男受害，要求婦幼隊報請基隆地檢署指揮偵辦，當日下午便持搜索票、拘票拘提葉員到案。
據悉，涉案員警供稱，他是第一次在同志網路聊天室約少男從事性交易，警方查驗他手機通訊記錄，發現涉案警員還有約其他少男，懷疑不止一次；警訊後，將該名警員依違反兒童及少年性交易防制條例送辦。