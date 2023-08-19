哥病逝母臥床 男心情不好竟拿折疊刀隨機插路人頭

黃姓男子的哥哥病逝、母親又臥病在床，心情不好的他竟拿折疊刀隨機插路人的頭。示意圖。（資料照）

2023/08/19 11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子的哥哥病逝、母親又臥病在床，心情不好坐在家門口喝酒，竟拿折疊刀隨機插李姓路人的頭部，李男受傷反抗，檢方依殺人未遂罪起訴黃男，法官發現黃男攻擊李男時是用折疊刀的刀柄而不是刀刃處，因此不構成殺人罪，改依傷害罪論處，但李男已與黃男和解撤告，裁定全案公訴不受理。

判決指出，去年11月17日晚上8點多，李姓男子走在人行道時，突然聽到坐在家門口的黃男喊了一聲「給你10秒離開，不然就殺你」，李男不理他，黃男竟起身掏出一把折疊刀，二話不說直接朝李男頭部猛刺，李男吃痛摀著頭，見路邊有禁止停車告示牌，他趕緊拿告示牌反擊，阻止黃男靠近。

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警方獲報到場制伏黃男，並將頭部受傷的李男送醫，經檢傷後，李男頭部僅有1公分撕裂傷，未傷及要害，檢方偵結後，認定黃男持刀攻擊人體重要器官，依殺人未遂罪起訴。

高雄地院審理時，黃男坦承犯行，他的姐姐替他求情，指黃男的哥哥生病2年最近剛過世，母親又臥病在床，應該是心情不好才會犯案；法官查出，李男攻擊時，使用折疊刀的刀柄而不是刀刃處，且沒有再進一步攻擊李男，事後也與李男達成和解，法官認為檢方起訴法條有誤，改依傷害罪論處，加上李男已與黃男和解撤告，裁定全案公訴不受理。

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