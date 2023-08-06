把虛擬幣商當肥羊 4嫌持槍黑吃黑780萬元泰達幣

謝嫌將現金交給在旁埋伏的賴嫌。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/06 15:15

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲賴姓男子夥同37歲謝男、40歲李男與41歲曹男共組強盜集團，他們跟虛擬貨幣幣商相約面交，假裝要購買價值台幣780多萬元的泰達幣，待幣商匯出泰達幣後，謝嫌拿槍抵住幣商腰部，賴則將原本要交給幣商的大量現金趁機拿走，一夥人黑吃黑後逃之夭夭。警方獲報展開追捕，循線逮捕賴等4嫌，但警方發現泰達幣已經被轉走，不排除有其他共犯，正深入追查。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布此案中賴嫌等人的犯案手法，同時也呼籲民眾如欲交易虛擬貨幣，應循正常管道於合法交易所進行交易，勿以私下面交方式進行交易，以免落入「假購幣真詐財」之圈套。

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警方調查，賴姓男子看準近年來台灣民眾熱中投資虛擬貨幣，再加上他缺錢花用，他於是把幣商當作待宰肥羊；他找來37歲謝男、40歲李男與41歲曹男等人共組強盜集團，鎖定幣商下手。

上月時，謝姓男子透過網路找上幣商，假裝要購買虛擬貨幣泰達幣，雙方相約在台北市重慶北路上面交。交易當天，幣商找來王姓員工前往交易。王在雙方相約的時間、地點開車抵達；謝嫌見對方現身，於是拿著裝有購買泰達幣的現金手提袋進入王男轎車。

王沒有發現異狀，透過程式將價值台幣780萬元的248013枚泰達幣，匯入到謝提供的電子錢包後，謝嫌謊稱沒有收到對應的泰達幣；謝趁著王反覆檢查之際，實際上則是在藉故拖延讓交易完成，謝確認泰達幣都匯入後，隨即通知在旁埋伏的賴嫌，將裝有現金的手提袋取走，再拿出預藏的改造手槍抵住王腰部，威嚇其不得反抗。

謝、賴兩人黑吃黑成功後，隨即跳上李嫌的接應轎車落跑，在旁把風、觀察周邊情況的曹嫌也伺機離去。

警方獲報後調閱監視器畫面展開追查，日前先後拘提謝、賴、李3嫌到案，並在謝嫌住處查扣改造手槍1支、子彈33顆、查扣現金10萬元；警方又掌握曹嫌準備搭機前往金門，於是前往金門拘提曹到案。

警方說，由於賴等人落網時，他們黑吃黑搶來的泰達幣已經轉出去，警方不排除幕後有其他共犯，警方除了將他們分別依詐欺、恐嚇取財等罪嫌送辦，也將擴大追查。

警方查扣槍枝與子彈。（記者王冠仁翻攝）

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