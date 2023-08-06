為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    把虛擬幣商當肥羊 4嫌持槍黑吃黑780萬元泰達幣

    謝嫌將現金交給在旁埋伏的賴嫌。（記者王冠仁翻攝）

    謝嫌將現金交給在旁埋伏的賴嫌。（記者王冠仁翻攝）

    2023/08/06 15:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕41歲賴姓男子夥同37歲謝男、40歲李男與41歲曹男共組強盜集團，他們跟虛擬貨幣幣商相約面交，假裝要購買價值台幣780多萬元的泰達幣，待幣商匯出泰達幣後，謝嫌拿槍抵住幣商腰部，賴則將原本要交給幣商的大量現金趁機拿走，一夥人黑吃黑後逃之夭夭。警方獲報展開追捕，循線逮捕賴等4嫌，但警方發現泰達幣已經被轉走，不排除有其他共犯，正深入追查。

    北市警大同分局今天發布新聞稿，公布此案中賴嫌等人的犯案手法，同時也呼籲民眾如欲交易虛擬貨幣，應循正常管道於合法交易所進行交易，勿以私下面交方式進行交易，以免落入「假購幣真詐財」之圈套。

    警方調查，賴姓男子看準近年來台灣民眾熱中投資虛擬貨幣，再加上他缺錢花用，他於是把幣商當作待宰肥羊；他找來37歲謝男、40歲李男與41歲曹男等人共組強盜集團，鎖定幣商下手。

    上月時，謝姓男子透過網路找上幣商，假裝要購買虛擬貨幣泰達幣，雙方相約在台北市重慶北路上面交。交易當天，幣商找來王姓員工前往交易。王在雙方相約的時間、地點開車抵達；謝嫌見對方現身，於是拿著裝有購買泰達幣的現金手提袋進入王男轎車。

    王沒有發現異狀，透過程式將價值台幣780萬元的248013枚泰達幣，匯入到謝提供的電子錢包後，謝嫌謊稱沒有收到對應的泰達幣；謝趁著王反覆檢查之際，實際上則是在藉故拖延讓交易完成，謝確認泰達幣都匯入後，隨即通知在旁埋伏的賴嫌，將裝有現金的手提袋取走，再拿出預藏的改造手槍抵住王腰部，威嚇其不得反抗。

    謝、賴兩人黑吃黑成功後，隨即跳上李嫌的接應轎車落跑，在旁把風、觀察周邊情況的曹嫌也伺機離去。

    警方獲報後調閱監視器畫面展開追查，日前先後拘提謝、賴、李3嫌到案，並在謝嫌住處查扣改造手槍1支、子彈33顆、查扣現金10萬元；警方又掌握曹嫌準備搭機前往金門，於是前往金門拘提曹到案。

    警方說，由於賴等人落網時，他們黑吃黑搶來的泰達幣已經轉出去，警方不排除幕後有其他共犯，警方除了將他們分別依詐欺、恐嚇取財等罪嫌送辦，也將擴大追查。

    警方查扣槍枝與子彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣槍枝與子彈。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》北市府公燈處公務員淪強盜犯 持槍設局騙走780萬泰達幣
    2023/08/06 12:33

    獨家》北市府公燈處公務員淪強盜犯 持槍設局騙走780萬泰達幣
    詐團虛擬幣洗錢利用8外送員當車手 詐逾5.4億警逮13嫌
    2023/08/03 14:24

    詐團虛擬幣洗錢利用8外送員當車手 詐逾5.4億警逮13嫌
    才賣掉「台版柬埔寨詐團」7萬枚泰達幣 士林分署預告再賣百萬枚
    2023/06/02 17:38

    才賣掉「台版柬埔寨詐團」7萬枚泰達幣 士林分署預告再賣百萬枚
    「台版柬埔寨詐團」犯罪所得 逾7萬泰達幣222萬元拍定
    2023/05/24 05:30

    「台版柬埔寨詐團」犯罪所得 逾7萬泰達幣222萬元拍定

    世客博開幕晚會 天光日个客家三部曲8/11-13登場
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播