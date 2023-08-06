獨家》北市府公燈處公務員淪強盜犯 持槍設局騙走780萬泰達幣

虛擬貨幣引發的重大刑案。（資料照）

2023/08/06 12:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市上月發生交易虛擬貨幣泰達幣所衍生的強盜案，謝姓買家將裝有780萬元鉅款的包包給王姓幣商，等王男轉出泰達幣後，謝男聲稱沒收到，還持槍抵住王男腰部，硬是從王男手中搶回鉅款，隨即搭上同夥車輛離去；檢方獲報，涉強盜的謝男，竟是台北市政府工務局公園路燈工程管理處的公務員，平日在陽明山上班，現由士林地檢署擴大偵辦中。

檢方獲報，今年7月1日下午3時許，謝男與王男相約面交泰達幣，謝男提議在北市大同區重慶北路上的三溫暖店前交易，王男擔心有詐，選擇在自己的車內清點款項後，依約用手機轉出市值780萬元的泰達幣給謝，謝收到泰達幣後，卻稱沒收到，還持槍抵住王的腰部，搶回已交付給王的鉅款。

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謝男搶回裝有鉅款的包包後，將包包轉交給在車外埋伏的賴姓同夥，隨後謝、賴及負責把風的李姓同夥，由李負責開車，共乘1車離去，而謝所收到的泰達幣，事後交由曹姓同夥匯洗到其他帳戶。

檢警獲報後組成專案小組追查，在謝男住處搜扣到4把槍枝；謝庭訊時供稱，槍枝是賴男於案發前1天、今年6月30日交給他的，他也不知道賴男的槍枝從何而來；此外，謝還抱怨，指賴男答應他，事成後分他50萬元酬勞，但他卻沒收到錢，還因此惹上官司。檢警已將4把槍枝送去鑑定，倘若具有殺傷力，將另依槍砲等罪偵辦。

泰達幣是近年來新起的加密貨幣，以台幣兌換美元匯率作為交易參考值，賣方通常可賺取30分之1的價差，因號稱價格穩定而受到不少投資者青睞，卻因此被犯罪集團盯上，以致面交泰達幣所衍生的強盜、搶奪、詐騙等刑案層出不窮。

關於泰達幣交易所衍生的刑案，今年1月，馮姓女子與羅姓男子相約高鐵左營站交易泰達幣，馮女以1比32的匯率，將當時市值900多萬元的28萬多顆泰達幣賣給羅男，馮女以手機轉出泰達幣後，羅男卻佯稱沒收到，並以上廁所等理由，乘隙搭計程車逃逸，衍生詐欺官司。

此外，2021年11月至去年12月間，高雄、台中、桃園及新北市，也分別發生多起泰達幣面交所衍生的詐欺、強盜，甚至囚禁被害人所涉妨害自由等諸多重大刑案，這些案例的交易金額最少為260萬元，多則上看900萬餘元。

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