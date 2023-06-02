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    才賣掉「台版柬埔寨詐團」7萬枚泰達幣 士林分署預告再賣百萬枚

    士林分署定本月9日拍賣泰達幣共167萬多枚，拍定價格可望破5000萬元。（士林分署提供）

    士林分署定本月9日拍賣泰達幣共167萬多枚，拍定價格可望破5000萬元。（士林分署提供）

    2023/06/02 17:38

    S-230602-02091-M-003

    〔記者溫于德／台北報導〕「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」主嫌、綽號「藍道」的杜承哲，其7萬多枚的泰達幣經檢方查扣，並囑託行政執行署士林分署拍賣，順利以222萬多元拍定；分署今天再度預告，本月9日將再度拍賣泰達幣，這次更多達167萬多枚，拍定價格可望破5000萬元。

    士林分署日前拍定的泰達幣是由杜承哲持有，共7萬3432枚，承辦士林地檢署檢察官曾揚嶺認為，這些泰達幣都是犯罪所得，由士檢囑託分署拍賣，上月23日成功以222萬多元拍定。

    士林分署今天再度預告，本月9日將拍賣泰達幣共167萬1969多枚，這些泰達幣是台北地檢署偵辦利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢水房案，所查扣的不法所得。

    士林分署強調，泰達幣在虛擬貨幣市場上是最古老、規模最大的「穩定幣」，不同於其他類型虛擬貨幣、價格漲跌幅度大，因此廣受幣圈喜愛；另為吸引廣大幣圈朋友都能參與史上總價高達千萬元的虛擬貨幣拍賣會，特別將167萬1969多枚的泰達幣，分為16標個別拍賣，代表無論小資族或是幣商，9日當天都能到場參與。

    士林分署提醒，9日拍賣會從上午10時起開放登記，截止時間為當天上午10時30分，有意購買的民眾應憑身分證或相類的身分證明文件進行登記並簽署承諾書，才能領取號碼牌進場競標。

    另，應買民眾當天要以「現金」、「匯款」、「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」或「信用卡刷卡」等方式，支付拍定價金及移轉費用，並先備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」；再者，因虛擬貨幣格式有別，應買民眾要先確認自己的虛擬貨幣錢包（帳戶），可以正確接收本件拍賣標的物。

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