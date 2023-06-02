高雄市消防局政風主任爆性騷女下屬 市府：若涉不法一定嚴懲

高雄市女公務員傳遭長官襲胸、下體碰觸，家屬（中）在國民黨高雄市議員的陪同下開記者會，指控市府性平會未能保護當事人。（記者許麗娟攝）

2023/06/02 18:07

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高市府傳性騷案！消防局政風室主任被控熊抱女下屬摸胸、頂下體

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市消防局政風室女公務員遭劉姓主任襲胸、下體碰觸，受害者先生今天（2日）出面指控市府性平會形同虛設，申訴調查期間未啟動保護及隔離機制。對此，市府回應，該案依性別工作平等法調查預計6月5日出爐，若涉不法一定嚴懲。

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市府人事處處長陳詩鍾說，消防局受理性騷申訴後，即採取補救措施，安排當事人獨立的午休空間，並依申訴人的意願和要求，調整工作地點，並無記者會指控拖延2個月未處理。另外，針對調查小組成員，申訴人要求迴避之人員，已同意進行調整，會盡快完成調查結果。

據傳涉及性騷擾的劉姓主任已申請於7月6日退休，陳詩鍾強調，本案近日即可完成調查。如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分，決不寬貸，也不會因人員申請退休影響調查結果。性平辦公室則說，會針對相關局處處理本案過程有無疏失，介入調查。

人事處說，該案發生於工作場域，當事人4月11日提出性騷申訴後，消防局即依性別工作平等法和相關標準作業程序，4月12日通報人事處，會同政風處啟動調查並採取確保申訴人之有效措施。

人事室指出，劉姓主任2月份即提出退休申請；3月25日，女性當事人與劉姓主任發生管理衝突；3月27日，女性當事人提出遭咆哮、職場霸凌；3月31日，劉姓主任欲致歉，被女性當事人指控發生性騷，並於4月11日提出性騷申訴。

人事室說，消防局受理性騷申訴後，即依性別工作平等法採取補救措施，包括依據當事人要求，安排獨立的午休空間，並依申訴人的意願，調整其工作地點，並無民代所謂拖延2個月都未處理。

人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後7日內啟動調查。此案消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報。除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。

人事處說明，消防局調查小組7名成員中，女性代表有4人、男性4人，成員亦包括律師等專業人士。有關申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。

此外，對於市議員陳麗娜指控5月8日消防局才啟動約詢，消防局澄清，4月11日受理後就啟動調查補救措施，並非以5月8日約談申訴人當天做為調查起始日。人事處還說，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

市府副祕書長兼性平辦公室執行長陳盈秀說，有關外界提出質疑，市府性平辦公室已經啟動調查，釐清本案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。

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